RAPPEL - Novalex offre une Clinique juridique téléphonique gratuite de deux jours à travers le Québec

MONTRÉAL, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de souligner le cinquième anniversaire de son modèle d'affaires à fort impact social, les 23 et 24 septembre 2021, Novalex présente une Clinique juridique téléphonique gratuite pour répondre aux questions légales des individus et organisations à travers le Québec ! Les avocat.es et stagiaires en droit de Novalex se relaieront au bout du fil pour répondre au grand public pour deux jours consécutifs. Les justiciables québécois pourront poser toutes leurs questions en matière de droit de la famille, droit du travail, droit civil, droit pénal, droit des affaires, droit municipal ainsi qu'en matière de propriété intellectuelle. Novalex rappelle que 365 jours par année, l'on peut soumettre une demande de prise en charge d'un dossier à titre pro bono en visitant le https://novalex.co/ services-pro-bono/.

QUOI : Clinique juridique téléphonique gratuite

QUI : Novalex

QUAND : Les 23 et 24 septembre 2021, de 10 h à 16 h

OÙ : 1-855-561-4402

