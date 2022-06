RAPPEL - La 2e phase de la refonte tarifaire du transport collectif métropolitain débute le vendredi 1er juillet 2022

Attendu depuis 40 ans, le grand ménage de la tarification se poursuit alors que Laval et les agglomérations de Longueuil et de Montréal rejoindront les quelque 80 municipalités de la région qui ont entamé ce virage en 2021. « On change définitivement de paradigme. C'est la fin de la double tarification qu'engendraient plusieurs anciens titres. Cette refonte n'aurait pas été possible sans la participation de la population qui a alimenté son élaboration lors de 2 ans de consultations et de concertation ainsi que de l'implication des équipes d'exo, du RTL, de la STL, de la STM et du REM. On se tourne vers l'avenir avec une offre simple et flexible qui saura évoluer avec les réseaux et les besoins en déplacement. Ça ouvre aussi la porte à de nouveaux projets pour moderniser la façon d'acheter ses titres », a déclaré Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

Deux familles de titres : Tous modes et Bus

Offrant un accès à plus de services, les titres Tous modes permettent de combiner l'utilisation de plusieurs modes (Métro, train, REM, Bus et véhicules du transport adapté) lors d'un même déplacement avec un seul titre, dans une ou plusieurs zones, afin de se rendre à destination.

« Terminé l'obligation d'acheter deux titres. Un usager de Longueuil ou de Laval pourra acheter un seul titre Tous modes AB à 4,50 $ le déplacement en format 10 passages plutôt que de payer deux fois 3,50 $ pour combiner le bus et le métro vers Montréal. Même chose s'il veut combiner le bus avec le train et, éventuellement, le REM. Sur l'île de Montréal, on passe de trois zones à une seule. Pour un prix similaire ou équivalent aux anciens titres STM, tous les citoyens auront maintenant accès au train et bientôt au REM avec le Tous modes A », a ajouté M Gendron. Les titres Tous modes offrent donc une flexibilité accrue et se tournent vers le développement puisqu'ils permettront d'intégrer les nouveaux réseaux dès leur mise en service. Le titre mensuel permet également d'utiliser les navettes fluviales dans la ou les zones choisies.

Les titres Bus permettent de se déplacer en bus sur plusieurs zones, que ce soit sur le territoire de l'ARTM (zones A, B et C avec le titre Bus) ou vers les municipalités limitrophes (zones B, C et D avec le titre Bus hors territoire), à l'exception de certaines lignes. Pour le transport adapté, d'autres modalités s'appliquent pour les titres Bus et Bus hors territoire. Les titre Bus et Tous modes sont offert en différentes déclinaisons, selon la fréquence d'utilisation envisagée (passage unique, 2 ou 10 passages, mensuel ou abonnement, par exemple). En plus des informations disponibles sur les sites Internet des partenaires et auprès des services à la clientèle, un nouveau sélecteur de titres permet de trouver rapidement les meilleures options tarifaires en entrant son origine et sa destination.

Indexation des grilles tarifaires

Bien que la refonte s'effectue à revenus constants pour le transport collectif de la région métropolitaine, les nouvelles grilles tarifaires seront également indexées le 1er juillet, comme c'est le cas chaque année. « Malgré l'inflation galopante qui affecte aussi les coûts du service du côté des partenaires en transport collectif, l'ARTM a opté pour limiter considérablement l'indexation de la grille tarifaire. Aucun comparable avec ce que vous constatez à la pompe ou à l'épicerie. Cette année l'indexation nous permettra d'accroitre les revenus tarifaires de 2% en moyenne », de conclure M. Gendron.

Faits saillants des changements

Implantation des titres Tous modes A et AB

Implantation des titres Bus (zones ABC) et Bus hors territoire (zones BCD)

Implantation des titres de bus spéciaux liés à la mise en service de l'antenne sud du REM

Introduction de 29 nouveaux titres et retrait de 332 titres

Les usagers en possession d'un titre ayant été retiré à la vente pourront toujours les utiliser après le 1er juillet 2022.

Grilles tarifaires

Transport régulier - Pour consulter la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er juillet 2022 cliquez ici .

Transport adapté - Pour consulter la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er juillet 2022 cliquez ici .

À propos de l'ARTM

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

@artm.quebec

@ARTM

@artm_quebec

ARTM

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain

Renseignements: Simon Charbonneau, Conseiller principal - affaires publiques et relations médias, 514 409-2786, poste 7408, [email protected]