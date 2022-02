RAPPEL - INVITATION AUX MÉDIAS - RELANCE DU CENTRE-VILLE - LA CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN DÉVOILE SA NOUVELLE ÉTUDE SUR LES MODES D'ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA CONSOMMATION

MONTRÉAL, le 25 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son initiative « J'aime travailler au centre-ville », la Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias au dévoilement de sa plus récente étude, intitulée Relancer le centre-ville de Montréal dans un environnement en profonde mutation -- Stratégies pour tirer profit des nouveaux modes d'organisation du travail et de consommation du centre-ville, le vendredi 25 février de 8 h 30 à 9 h 30.

Produite en collaboration avec PwC, l'étude a été réalisée à l'automne 2021 dans un contexte de retour progressif des employés au bureau. Alors que la levée du télétravail est imminente, l'étude s'appuie sur des données exclusives et présente des recommandations concrètes ciblant quatre axes majeurs visant à faire du centre-ville un pôle économique plus diversifié, résilient et accessible :

Faciliter la transition vers les nouveaux modèles d'organisation du travail

Rehausser l'expérience du centre-ville et y favoriser la mixité des usages

Contribuer à une prise de décision éclairée en matière d'investissement privé

Positionner le centre-ville en tant que secteur stratégique qui contribue au rayonnement international de la métropole

L'animation sera assurée par Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Une période de questions s'ensuivra.

Date : Vendredi 25 février 2022



Lieu : En présence, au Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean-Paul-Riopelle, salle 520, 5e étage

Montréal, QC

H2Z 1H5





OU





En ligne, via Zoom



Heure : De 8 h 30 à 9 h 30



Qui : Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal



Inscription : Pour assister en personne au dévoilement, vous devez confirmer votre présence auprès d'Anne-Sophie DesRoches par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514 238-1825.





Pour assister virtuellement au dévoilement et participer à la période de questions, veuillez cliquer sur le lien suivant pour vous inscrire sur notre plateforme Zoom : https://us06web.zoom.us/j/81438932601?pwd=WVFTUmJDZEg5U3Q4bTF3bURRdU9qQT09

