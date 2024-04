DATE DE PUBLICATION ET APPEL CONFÉRENCE

LASALLE, QC, le 25 avril 2024 /CNW/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI ») (TSX: GDI) prévoit publier, le jeudi 9 mai 2024, après la clôture des marchés, ses résultats financiers du premier trimestre clos le 31 mars 2024.

GDI tiendra un appel conférence le vendredi 10 mai 2024 à 7h30 (heure de l'est) afin de discuter des résultats financiers. Claude Bigras, Président et Chef de la direction, Stéphane Lavigne, Premier vice-président et Chef de la direction financière et David Hinchey, Vice-président exécutif, Développement corporatif, seront parmi les participants.

Les membres de la communauté financière pourront accéder à l'appel conférence et les analystes pourront soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement.

Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, 10 minutes avant le début de la conférence:

Numéro sans frais en Amérique du Nord: 1-888-664-6392

Numéro local: 416-764-8659 (Toronto) ou 514-225-6995 (Montréal)

RapidConnect URL: https://emportal.ink/3S8DCWY

Une rediffusion de l'appel conférence sera disponible jusqu'au 17 mai 2024 en composant:

Numéro sans frais en Amérique du Nord: 1-888-390-0541

Numéro local: 416-764-8677 (Toronto)

Numéro de confirmation : Code: 139318#

SOURCE GDI Services aux immeubles inc.

Renseignements: David Hinchey, Vice-président exécutif, Développement corporatif, Téléphone : 514-937-1851