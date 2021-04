Rappel: exposition de Michel Goulet à la Galerie Simon Blais

L'exposition comprend d'abord trois installations inédites réalisées durant les deux dernières années : il s'agit des installations intitulées Les caprices du langage , Le centre du monde et la série des Bâtons de distanciation de deux mètres . À cela s'ajoute une suite de boîtiers entomologiques, des cabinets de curiosités, qu'il présente à Montréal pour la première fois-- les Temps suspendus . Toutes les œuvres évoquent le langage et l'idée du temps, celui présent et immédiat, celui précieux et fragile, celui aussi, comme chez Proust, que l'on retrouve auprès de certains objets qui ravivent la mémoire et le plaisir.

L'exposition est accompagnée d'une publication gratuite.

La Galerie Simon Blais est ouverte du mardi au vendredi, de 10h à 18h, et le samedi de 10h à 17h. L'entrée est gratuite et sans rendez-vous. Les mesures sanitaires courantes sont en vigueur, avec un maximum de 15 visiteurs à la fois.

Biographie de Michel Goulet

Artiste sculpteur, Michel Goulet vit et travaille à Montréal. Il est considéré comme l'une des figures marquantes de sa génération en sculpture et s'est imposé comme l'un des représentants les plus importants de l'art contemporain montréalais. Ce sculpteur, d'abord abstrait, poursuit une réflexion sur les objets de la vie quotidienne qui l'a mené à réaliser pas moins de 70 œuvres faisant désormais partie du paysage urbain de plusieurs grandes villes ici et ailleurs dans le monde.

À propos de la Galerie Simon Blais

Depuis 1989, nous représentons des artistes émergents et établis qui s'expriment dans des techniques variées comme la peinture, le dessin, la sculpture, l'estampe et la photographie. La peinture et la sculpture historiques canadiennes (de 1945 à aujourd'hui) sont aussi de nos spécialités. Lieu de diffusion dynamique, la galerie se fait également connaître à l'échelle nationale et internationale en participant à différentes foires d'art contemporain.

