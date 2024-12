Rappel des mesures de prévention pour un temps des Fêtes en santé

QUÉBEC, le 19 déc. 2024 /CNW/ - À l'approche des célébrations des Fêtes de fin d'année, rappelons que l'adoption de mesures d'hygiène de base permet de limiter la propagation des virus, d'éviter d'en subir les désagréments et de protéger ses proches, notamment les personnes vulnérables. Plusieurs outils et ressources sont disponibles pour répondre aux besoins de santé de la population.

De bons réflexes pour faire la différence

La circulation des virus respiratoires, notamment le virus respiratoire syncytial (VRS), l'influenza (grippe saisonnière) et la COVID-19, est en augmentation. Dans le contexte des nombreux rassemblements prévus à l'occasion des Fêtes, pour protéger sa santé et celle de ses proches et limiter la transmission des virus, il est primordial d'adopter les comportements responsables et préventifs suivants :

Restez à la maison en cas de fièvre ou d'autres symptômes.

Portez un masque jusqu'à la disparition des symptômes pour protéger les autres.

Évitez les contacts avec les personnes vulnérables et informez de votre état de santé les personnes que vous prévoyez rencontrer.

Par ailleurs, en tout temps, les bonnes mesures d'hygiène et d'étiquette respiratoire doivent être pratiquées. Voici un rappel de certaines d'entre elles :

Couvrez votre bouche et votre nez avec un mouchoir en papier lorsque vous toussez ou éternuez et jetez-le dès que possible.

Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude si vous n'avez pas de mouchoir.

Lavez-vous les mains fréquemment avec de l'eau et du savon ou, à défaut, utilisez un désinfectant pour les mains.

Dans tous les cas, n'hésitez pas à consulter le guide d'autosoins des maladies respiratoires (grippes, COVID-19, ou VRS) pour une meilleure gestion des symptômes.

Protégez-vous grâce à la vaccination

La vaccination est l'un des meilleurs moyens pour faire face aux virus et prévenir les complications sévères. Il est encore temps de s'en prévaloir dans les points de services locaux ou dans les pharmacies, pour mieux se protéger.

Les vaccins pour se protéger contre la COVID-19 et l'influenza sont offerts gratuitement à toute la population. De nombreux rendez-vous sont encore disponibles dans toutes les régions du Québec sur Clic Santé.

Recours aux services de santé : faites les bons choix

Il est essentiel d'utiliser le bon service de santé selon votre besoin et ainsi éviter de vous déplacer inutilement.

Votre pharmacie, tout comme le 811, constitue une ressource précieuse où vous pouvez obtenir des conseils et divers traitements.

Les cliniques médicales, les groupes de médecine de famille (GMF) et les consultations virtuelles doivent être privilégiés pour les problèmes de santé non urgents.

Si vous êtes malades, avant de vous rendre à l'hôpital, communiquez avec Info-Santé ou Info-Social pour obtenir des conseils médicaux ou psychosociaux. Appelez le 811. Cet appel vous permettra d'obtenir des conseils de santé à partir de votre domicile.

Les patients et patientes sans médecin de famille peuvent toujours accéder au Guichet d'accès à la première ligne (GAP) en composant le 811, option 3 ou au GAP numérique pour être orientés vers le service de santé qui répondra le mieux à leurs besoins.

Rendez-vous dans les urgences seulement pour les situations graves, par exemple, si vous souffrez de douleurs thoraciques, de difficultés respiratoires ou avez des blessures graves.

Faits saillants :

Pour s'informer sur les options autres que l'urgence : Quebec.ca/AccèsSanté.

Pour s'informer sur comment limiter la transmission des maladies respiratoires : Quebec.ca/Maladiesrespiratoires.

Pour obtenir des conseils pour soigner les symptômes de grippe et de gastro-entérite : Symptômes d'allure grippale et gastro | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]