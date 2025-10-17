Rappel de Roquefort - La Cave de marque Maison Gabriel Coulet en raison de la bactérie Listeria monocytogenes English
17 oct, 2025, 08:13 ET
OTTAWA, ON, le 17 oct. 2025 /CNW/ -
Produit : Roquefort - La Cave
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Listeria
Distribution :
Ontario
Québec
