BRAMPTON, ON, le 3 avril 2023 /CNW/ - Par mesure de précaution, Loblaw Companies Limitée procède au rappel volontaire de notre kit de salade sésame et wonton hachée, 347 g, CUP : 060383023157, Date de péremption : 2023 AL 09 et code de lot B083011. Bien qu'aucun cas de maladie n'ait été signalé en lien au produit, celui-ci fait l'objet d'un rappel en raison d'allergènes non déclarés, y compris le lait, l'œuf et la moutarde.

Le produit a été vendu dans l'ouest du Canada du 28 au 30 mars 2023 dans les magasins ci-dessous : Extra FoodsMD, IndépendantMD, No FrillsMD, Real Canadian SuperstoreMD, Real Canadian Wholesale ClubMD, Shoppers Drug MartMD.

Tous les produits touchés ont été retirés des tablettes. Les clients peuvent retourner l'article au lieu de l'achat et le comptoir du service à la clientèle offrira un remboursement complet.

Nous vous prions de nous excuser pour tout inconvénient que ce rappel pourrait avoir causé. La santé et la sécurité de nos clients sont d'une importance primordiale.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du rappel, les clients peuvent communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse www.loblaw.ca ou au 1-888-495-5111.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée