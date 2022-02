BRAMPTON, ON, le 4 févr. 2022 /CNW/ - Par mesure de précaution, les Compagnies Loblaw Limitée procèdent au rappel de bouteilles de 200 mL de soda sicilien citron et gingembre PCMD Collection noire (CUP 060383021573 et code « meilleur avant » du 24 septembre 2023) en raison de la possibilité de présence de verre.

Le produit était en vente entre le 29 septembre 2021 et le 3 février 2022 dans les magasins suivants au Canada : SuperstoreMC, FortinosMC, LoblawMC, Valu-MartMC, Your Independent Grocer, ZehrsMC, NofrillsMC, Atlantic SuperstoreMC, DominionMC, ProvigoMC, MaxiMC, AxepMC, IntermarcheMC, Extra FoodsMC, Real Canadian Wholesale ClubMC.

Tous les produits touchés ont été retirés des tablettes. Les clients peuvent retourner l'article au lieu de l'achat et le comptoir du service à la clientèle offrira un remboursement complet.

Nous vous prions de nous excuser pour tout inconvénient que ce rappel pourrait avoir causé. La santé et la sécurité de nos clients sont d'une importance primordiale.

SOURCE Loblaw Companies Limited

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du rappel, les clients peuvent communiquer avec le service à la clientèle depuis le site www.loblaw.ca ou au 1-888-495-5111.