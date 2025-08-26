Rappel de « Plain Halva » de marque Shaikh Al Kar en raison de la bactérie Salmonella English

OTTAWA, ON, le 26 août 2025 /CNW/ -

Produit : « Plain Halva »
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution : Alberta
                      Manitoba
                      Terre-Neuve et Labrador
                      Ontario
                      Québec
                      Saskatchewan

