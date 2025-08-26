OTTAWA, ON, le 26 août 2025 /CNW/ -

Produit : « Plain Halva »

Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella

Distribution : Alberta

Manitoba

Terre-Neuve et Labrador

Ontario

Québec

Saskatchewan

Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Demandes des médias et du public: Demandes de renseignements du public: Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias: Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]