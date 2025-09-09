OTTAWA, ON, le 9 sept. 2025 /CNW/ -

Produit : « Plain Halva »

Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella

Distribution : Colombie-Britannique

Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Demandes des médias et du public: Demandes de renseignements du public, Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]