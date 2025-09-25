Rappel de Pâté au poulet de marque Beretta en raison de la présence non déclarée d'œufs English

25 sept, 2025, 09:22 ET

OTTAWA, ON, le 25 sept. 2025 /CNW/ -

Produit : Pâté au poulet
Problème : Aliments - Allergène - Œufs
Distribution :
Ontario

En ligne

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Demandes des médias et du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]

