Rappel de Noyaux de pistaches en raison de la bactérie Salmonella English

Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

09 sept, 2025, 21:52 ET

OTTAWA, ON, le 9 sept. 2025 /CNW/ -

Produit : Noyaux de pistaches
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution : Ontario          

Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Demandes des médias et du public : Demandes de renseignements du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]

Profil de l'entreprise

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)