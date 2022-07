RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION SUR LA PÊCHE AU SAUMON SUR LA RIVIÈRE KOKSOAK, AU NUNAVIK

CHIBOUGAMAU, QC, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - À l'aube du pic de la saison de la pêche au saumon au Nunavik, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) rappelle aux pêcheurs et pêcheuses de saumons sur la rivière Koksoak à Kuujjuaq l'importance de respecter la réglementation en vigueur pour cette pêche.

Afin d'assurer la conservation de cette espèce convoitée, une réglementation resserrée est en place. Étant donné l'obligation légale fédérale d'enregistrer les saumons pêchés et gardés (article 41 du Règlement de pêche du Québec), les pêcheurs et pêcheuses de saumons sur la rivière Koksoak sont tenus d'enregistrer, dans les 48 heures suivant la sortie de pêche, tous leurs saumons capturés et gardés auprès de leur guide de pêche de la corporation foncière Nayumivik de Kuujjuaq (qui détient un permis de pourvoyeur - Pourvoirie Caribou de Kuujjuaq inc.). Les pêcheurs et pêcheuses peuvent également télécharger le Carnet du pêcheur, servant à la collecte de données, et le remettre à leur guide après leur sortie de pêche, ou encore le déposer dans la boîte métallique installée à cet effet à la marina de Kuujjuaq.

Lors de l'enregistrement, le poids ainsi que la longueur à la fourche des saumons pêchés et gardés doivent être fournis. De plus, la collaboration des pêcheurs et pêcheuses est souhaitée pour fournir le nombre de saumons remis à l'eau ainsi que pour prélever un échantillon d'écailles de tous les saumons gardés. Le nombre total de poissons capturés (gardés et remis à l'eau) fournit de l'information au MFFP sur le succès de pêche, un indice de l'état des populations, tandis que les écailles fournissent des indications sur le rythme de croissance des individus, les stratégies de migration utilisées ainsi que la structure d'âge des populations.

L'immensité du territoire et des bassins hydrographiques dans le Nord-du-Québec rend le suivi des populations de saumon atlantique de cette région difficile. Le suivi de la pêche sportive est la principale source d'information du MFFP. Les données d'enregistrement du saumon (effort et succès de pêche, poids et longueur des saumons, échantillons d'écailles) sont très importantes pour le Ministère, et la collaboration des pêcheurs et pêcheuses est donc primordiale.

Pour plus de renseignements, les adeptes de la pêche sont invités à communiquer avec la Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec par courriel à l'adresse : nord-du [email protected].

