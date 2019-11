Rappel de la mission et des mécanismes de protection du public de l'OIIQ

MONTRÉAL, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Investi de sa mission de protection du public, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) tient à rappeler à la population qu'en tout temps, elle peut faire des demandes d'enquête relativement au comportement professionnel d'une infirmière ou d'un infirmier. Une fois que l'OIIQ est informé d'une situation, que ce soit par des personnes ou par les médias, soyez assurés que nous effectuerons les suivis nécessaires qui s'imposent et que les processus d'enquête sont entièrement confidentiels.

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte quelque 76 000 membres et quelque 16 000 étudiants immatriculés. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

