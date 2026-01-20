Rappel de Graines de chia biologiques de marque Left Coast Organics en raison de la bactérie Salmonella English

Produit : Graines de chia biologiques
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution :
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Ontario
Saskatchewan

En ligne

