Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
27 août, 2025, 08:57 ET
OTTAWA, ON, le 27 août 2025 /CNW/ -
Produit : Produits à base de pistaches
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution :
En ligne
Ontario
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Demandes des médias et du public : Demandes de renseignements du public, Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]
