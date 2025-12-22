Rappel de certains « Pizza Pops » Pepperoni + Bacon de marque Pillsbury en raison de la bactérie E. coli O26 English
22 déc, 2025, 09:25 ET
OTTAWA, ON, le 22 déc. 2025 /CNW/ -
Produit : « Pizza Pops » Pepperoni + Bacon
Problème : Aliments - Contamination microbienne - E. coli - autre sérotype pathogène
Distribution :
Nationale
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
General Mills Canada Corporation, Téléphone : 1-800-230-8103
