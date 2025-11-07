Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
07 nov, 2025, 20:20 ET
OTTAWA, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ -
Produit : Pistaches
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution : En ligne
Alberta
Ontario
Québec
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Demandes des médias et du public -- Demandes de renseignements du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]
Partager cet article