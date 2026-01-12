Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
12 janv, 2026, 20:42 ET
OTTAWA, ON, le 12 janv. 2026 /CNW/ -
Produit : Burgers de bœuf
Problème : Aliments - Contamination microbienne - E. coli O157:H7
Distribution : Nationale
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Demandes des médias et du public : Demandes de renseignements du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]
