Rappel de Bœuf végétarien et « tofu conservé» de marque Wu Xian Zhai en raison de la présence non-déclarée de blé

Rappel de Bœuf végétarien et « tofu conservé» de marque Wu Xian Zhai en raison de la présence non-déclarée de bléEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
19 août, 2026, 18:55 ET
OTTAWA, ON, le 19 août 2026 /CNW/ --
Produit : Bœuf végétarien, « tofu conservé»
Problème - Aliments - Allergène - Blé
Distribution :
Nouvelle-Écosse
Ontario
Québec
Saskatchewan
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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