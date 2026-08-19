Rappel de Bœuf végétarien et « tofu conservé» de marque Wu Xian Zhai en raison de la présence non-déclarée de blé

OTTAWA, ON, le 19 août 2026 /CNW/ --

Produit : Bœuf végétarien, « tofu conservé»

Problème - Aliments - Allergène - Blé

Distribution :

Nouvelle-Écosse

Ontario

Québec

Saskatchewan

En ligne

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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