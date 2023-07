OTTAWA, ON, le 14 juill. 2023 /CNW/ -

Produit : Base pour soupe - Jameed

Problème : Aliments - Contamination microbienne - Norovirus



Distribution : Les produits visés par le rappel ont été vendus en Ontario et au Québec et pourraient avoir été distribués dans d'autres provinces et territoires.

