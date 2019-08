Rappel concernant l'utilisation de l'eau pour la consommation ou à des fins récréatives

QUÉBEC, le 2 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) tient à rappeler à la population les recommandations de la Direction de santé publique (DSPU) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais concernant l'utilisation de l'eau pour la consommation ou à des fins récréatives, dans la foulée des épisodes de mortalité de poissons dans les rivières du Lièvre et des Outaouais

Il désire plus particulièrement attirer l'attention des pêcheurs sportifs sur les consignes suivantes :

Il est fortement recommandé de ne pas consommer du poisson pêché dans certaines zones où il existe un risque de contamination bactérienne (interdiction de baignade) ou une pollution évidente (rejets d'égouts industriels ou municipaux, etc.) ou la mortalité de poissons.

Ne pas consommer les poissons qui sont déjà morts ou affaiblis ou encore dont l'apparence est anormale ou différente.

Par ailleurs, le MFFP continue de travailler étroitement avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et le ministère de la Santé et des Services sociaux pour déterminer les causes de ces événements.

Pour connaître, l'ensemble des recommandations de la DSPU du CISSS de l'Outaouais sur l'utilisation de l'eau pour la consommation ou à des fins récréatives, consultez le document Rappel DSPU en lien avec utilisation de l'eau pour la consommation ou à des fins récréatives.

Liens connexes :

Rappel DSPU en lien avec utilisation de l'eau pour la consommation ou à des fins récréatives

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source : Nicolas Bégin

Coordonnateur des relations avec les médias Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 627-8609, poste 3021

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs