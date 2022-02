RAPID RTC offrira ses produits incluant Chat, Text et Live Dealer sur le site AutoHebdo.net, la plus grande plateforme numérique sur le marché canadien de l'automobile, mettant instantanément en contact les acheteurs et les concessionnaires automobiles.

WINNIPEG, MB, le 22 févr. 2022 /CNW/ -- Aujourd'hui, RAPID RTC - une société de Keyloop, leader de l'industrie automobile en matière de communications numériques et de gestion des demandes de clients potentiels - a annoncé un nouveau partenariat stratégique qui améliorera l'expérience d'achat de voitures en ligne pour les consommateurs canadiens. L'entreprise s'est associée à AutoHebdo.net, le site automobile le plus important et le plus reconnu au Canada, pour introduire les produits de communication numérique de RAPID RTC sur sa plateforme. Les produits de communication numérique de RAPID RTC sont reconnus comme les meilleurs sur le marché et sont utilisés par plus de 1 100 concessionnaires au Canada.

À partir de mars 2022, un certain nombre de clients de RAPID RTC pourront activer des fonctionnalités de communication numérique pour les acheteurs de voitures sur la place d'affaires en ligne AutoHebdo.net. Les solutions RAPID RTC Chat, Text et Live Dealer mettront en relation les acheteurs de voitures avec les vendeurs des concessionnaires à travers le Canada permettant des conversations en temps réel, directement à partir des listes d'inventaire sur la plateforme AutoHebdo.net.

En s'associant à AutoHebdo.net, RAPID RTC vise à aider les concessionnaires à offrir une expérience d'achat de voiture en ligne améliorée et personnalisée, tout en augmentant le volume de prospects, réduisant le temps d'attente pour les clients et en s'assurant que ces demandes de clients sont capturées et traitées immédiatement dès leur arrivée. En fait, les données de RAPID RTC montrent que les conversions en ventes sont jusqu'à 46 %[1] plus élevées lorsque les clients en ligne peuvent se connecter directement avec un vendeur et que les clients sont trois fois[2] plus susceptibles de répondre à un concessionnaire lorsque la réponse initiale se fait par texto, comparativement à une réponse par courriel.

À l'aide de ces outils de communication numériques, les acheteurs de voitures en ligne peuvent se connecter à l'équipe des ventes leur permettant d'avoir des interactions avec le concessionnaire et d'obtenir des conseils sans avoir à quitter leur domicile. L'intégration permet aux clients de conserver le contrôle tout en leur donnant la confiance de pouvoir choisir la méthode de communication qu'ils préfèrent (clavardage, texte, voix ou vidéo), afin de communiquer directement avec un expert en vente automobile.

Une fois connectés en temps réel, les conseillers peuvent utiliser n'importe quel appareil pour guider les clients tout au long du processus de vente. Cela pourrait inclure donner vie à la salle d'exposition physique avec des présentations de véhicules en direct, des évaluations de véhicules d'échange par vidéo ou le partage d'écran pour parcourir n'importe quelle partie du parcours de vente en ligne, depuis les listes d'inventaire, configuration et prix, demandes de crédit, etc.

Jill Hadfield, chef de produit chez AutoHebdo.net, a commenté :

« Chez AutoHebdo.net, notre objectif est d'appuyer les acheteurs de voitures lorsqu'ils recherchent et achètent des véhicules sur AutoHebdo.net., la plateforme automobile la plus importante et la plus reconnue au Canada. Un pilier essentiel de ce soutien est de fournir aux acheteurs de voitures des outils de communication directement à partir des listes d'inventaire sur AutoHebdo.net. Nous savons qu'en connectant les utilisateurs d'AutoHebdo.net directement à nos concessionnaires partenaires, nous offrons une expérience d'achat numérique transparente et pratique à laquelle s'attendent les consommateurs d'aujourd'hui, tout en aidant les détaillants automobiles à engager des conversations significatives et à convertir davantage de clients potentiels en ventes. Pour atteindre cet objectif, nous voulons faciliter la tâche pour nos partenaires en intégrant les meilleurs outils disponibles déjà utilisés par plusieurs d'entre eux. »

Todd Robinson, vice-président des ventes chez RAPID RTC, une société de Keyloop, poursuit :

« Nos propres données issues d'une étude de Keyloop sur les consommateurs montrent à quel point les outils numériques sont importants pour les acheteurs de voitures d'aujourd'hui, 89 %[3] d'entre eux sont susceptibles d'utiliser des outils numériques personnalisés pour interagir avec les vendeurs lors de la présélection ou de la sélection d'un véhicule. Cette entente avec AutoHebdo.net met à disposition les produits de RAPID RTC pour un plus grand nombre d'acheteurs potentiels de voitures au Canada, leur permettant d'utiliser nos outils pour se connecter de manière transparente à notre réseau de concessionnaires en utilisant la méthode de communication qu'ils préfèrent. En même temps, nous aidons les concessionnaires à donner vie à leur salle d'exposition physique pour les acheteurs en ligne, à établir et à maintenir des relations significatives avec les clients et, en bout de ligne, à vendre plus de voitures. Nous sommes impatients de démarrer.»

À propos de RAPID RTC

RAPID RTC, une société de Keyloop est une entreprise multinationale de communication numérique spécialisée dans l'automobile, qui compte plus de 4 000 clients dans le secteur de la vente au détail et des fabricants. Elle se concentre sur l'amélioration des communications numériques des entreprises et des pratiques d'engagement des clients en connectant de manière transparente les acheteurs en ligne avec les vendeurs en temps réel, en utilisant leur canal de communication préféré. Grâce à une combinaison judicieuse de technologie et d'interaction humaine, RAPID RTC garantit une expérience client omnicanale de qualité tout au long du parcours d'achat en ligne. RAPID RTC a son siège social à Winnipeg, au Canada et a été acquis par Keyloop en mars 2021.

À propos de TRADER Corporation

TRADER Corporation est le principal partenaire en marketing numérique des concessionnaires et des fabricants automobiles canadiens. Avec plus de 25 millions de visites par mois et plus de 6 millions de téléchargements d'applications mobiles, AutoTrader.ca et AutoHebdo.net sont la source numéro 1 pour tout ce qui concerne l'automobile au Canada. L'entreprise offre aux détaillants et aux fabricants l'accès à un public d'acheteurs de voitures neuves et d'occasion, ainsi qu'à de riches données. TRADER Corporation est la première à offrir une expérience de vente au détail numérique entièrement intégrée pour les consommateurs et les concessionnaires sur l'entièreté du marché automobile canadien. Pour plus d'informations, visitez le site go.trader.ca/fr. Suivez TRADER sur LinkedIn , Facebook et YouTube .

À propos de Keyloop

La mission de Keyloop est de créer des technologies de connexion qui améliorent l'expérience d'achat et celle des propriétaires de voitures en partenariat avec les concessionnaires et fabricants. Keyloop est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions logicielles pour le secteur de la vente au détail automobile, desservant environ 18 000 sites de concessionnaires et la plupart des constructeurs automobiles dans 100 pays. Keyloop, dont le siège social est situé au Royaume-Uni, est également présent dans la région EMEA et en Asie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.keyloop.com .

