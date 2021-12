Rapatriement de production - Appui de 14 M$ à Solutions murales Proslat pour une nouvelle usine au Québec

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, Investissement Québec et le gouvernement du Canada accordent une aide financière de 14 millions de dollars à Solutions murales Proslat pour l'acquisition d'équipements innovants et la construction d'une usine 4.0 à Salaberry-de-Valleyfield, dans la région de la Montérégie.

L'entreprise Solutions murales Proslat se spécialise dans le rangement de garage. Présentement installée à Châteauguay, elle conçoit et assemble des produits fabriqués en Chine. Le projet, évalué à 18,5 millions de dollars, lui permettra de rapatrier la majeure partie de sa production au Québec, dans une nouvelle usine à la fine pointe de la technologie.

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministre des Transports, M. Claude Reid.

L'appui financier de Québec comprend un prêt de 5,5 millions de dollars du programme ESSOR, octroyé par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement du Québec, et des prêts totalisant 5,5 millions de dollars provenant de ses fonds propres.

De son côté, le gouvernement du Canada, par l'entremise de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), accorde une contribution remboursable de 3 millions de dollars pour financer l'achat des équipements de la nouvelle installation.

« Grâce à cet appui, l'entreprise Solutions murales Proslat rapatriera au Québec une bonne partie de sa production, actuellement réalisée en Chine. En plus de mieux répondre aux besoins de sa clientèle, la production locale lui permettra d'éviter les ruptures de stock et de réduire son empreinte écologique. Nous sommes fiers de soutenir ce projet! Il répond à plusieurs priorités de la vision économique de notre gouvernement. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« L'entreprise Solutions murales Proslat n'a pas hésité à réaliser un projet de construction d'usine pour résoudre certaines difficultés d'approvisionnement. En passant de distributeur à manufacturier, elle pourra garder le plein contrôle sur sa production et gagner encore plus de parts de marché en Amérique du Nord. Je félicite M. Éric Letham et son équipe pour leur audace et leur détermination! Je me réjouis de voir des entreprises de cette notoriété enrichir le tissu industriel de notre région. »

Claude Reid, député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministre des Transports

« L'industrie manufacturière contribue de façon importante à la croissance économique du Québec, en plus de fournir de nombreux emplois. L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement du Canada envers les entreprises de ce secteur en Montérégie. En les aidant à améliorer leur productivité et en stimulant leur croissance, notre gouvernement contribue à faire en sorte que l'industrie manufacturière québécoise joue un rôle majeur dans la reprise économique du Canada. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« L'innovation n'est pas qu'une question de technologie. En misant sur le rapatriement de sa production, l'entreprise Solutions murales Proslat se donne tous les outils afin de répondre à la demande croissante pour ses produits et de maintenir son service personnalisé, qui le distingue des plus grandes entreprises concurrentes en Amérique du Nord. L'équipe d'Investissement Québec en Montérégie est fière de soutenir des entreprises à fort potentiel de croissance qui prennent les moyens pour atteindre leurs objectifs tout en contribuant au développement économique régional. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Fondée en 2009, l'entreprise Solutions murales Proslat propose divers produits de rangement de garage : panneaux en PVC, armoires en acier, supports de rangement, palans motorisés et étagères. L'entreprise compte une trentaine d'employés. Elle possède aussi des centres de distribution à Groveport , en Ohio , et à Las Vegas , au Nevada .

, en , et à , au . Géré par Investissement Québec au nom du gouvernement du Québec, le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Grâce à ses douze bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

L'aide du gouvernement du Canada a été consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation ( CERI) de DEC . Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans l'ensemble des régions.

