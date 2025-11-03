Rao's lance sa célèbre Sauce Alfredo au Canada : un goût authentique italien, fabriqué localement !

MONTRÉAL, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Campbell's Canada est fière d'annoncer l'arrivée de la célèbre sauce Alfredo de Rao's au Canada. Inspirée des recettes italiennes emblématiques qui ont rendu la marque célèbre, cette sauce crémeuse et savoureuse est certaine de conquérir les Canadiens à la recherche d'une expérience culinaire authentique. https://raoscanada.ca/pages/alfredo

Une sauce Alfredo savoureuse

La sauce Alfredo de Rao's est élaborée avec de la crème fraîche canadienne et un généreux mélange de fromages de style italien Parmesan et Romano. Inspirée des recettes emblématiques qui ont rendu Rao's célèbre, elle offre une texture somptueusement onctueuse et une saveur riche et équilibrée. Chaque pot incarne l'engagement de Rao's envers l'authenticité, la qualité et la simplicité intemporelle de la cuisine italienne.

Points forts de la Sauce Alfredo de Rao's :

Une texture riche et crémeuse, parfaite pour accompagner des fettucines ou rehausser des plats comme un macaroni au fromage. https://raoscanada.ca/fr/pages/alfredo . Disponible en format de 400ml, idéal pour les repas en famille.

Un héritage culinaire italien

Depuis 1896, Rao's partage le meilleur de la cuisine italienne. Fondée à l'origine comme une petite taverne à New York, la marque est devenue un symbole mondial de qualité et d'authenticité. Aujourd'hui, Rao's continue de transmettre ses saveurs italiennes traditionnelles aux foyers du monde entier, tout en s'adaptant aux besoins des consommateurs locaux.

Nous sommes ravis de proposer aux consommateurs canadiens une sauce alliant le meilleur de l'expertise italienne à une production locale, reflétant notre engagement envers la qualité et la durabilité, déclare Greg Bellas, Responsable des ventes internationales de Rao's Campbell Company of Canada

Disponibilité et prix

La Sauce Alfredo de Rao's sera disponible dès octobre dans les principales épiceries canadiennes au prix de détail suggéré de 12,99 $ CAD.

À propos de Campbell Company of Canada

Fondée en 1869, Campbell est une entreprise reconnue pour ses marques emblématiques et son engagement envers la qualité. Depuis 1930, Campbell Company of Canada dessert fièrement les Canadiens avec des produits adaptés à leurs goûts et besoins uniques. Avec près de 200 employés basés à Mississauga, nous continuons d'innover et de répondre aux attentes des consommateurs à travers le pays.

