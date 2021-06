Rang Saint-Rémi, entre Mirabel et Saint-Colomban - Reprise des travaux de réfection du pont Canuta le 14 juin

LAVAL, QC, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route et ses partenaires de la reprise, à compter du 14 juin, des travaux de réfection du pont Canuta situé au-dessus de la rivière du Nord dans l'axe du rang Saint-Rémi, entre Mirabel et Saint-Colomban.

Entamés en 2020, ces travaux s'échelonneront cette année sur une période d'environ deux semaines et nécessiteront à nouveau la fermeture complète du pont. Les automobilistes devront emprunter un détour balisé via la route 158 (Sir-Wilfrid-Laurier) et le chemin Saint-Simon à Mirabel ou par le chemin de la Rivière-du-Nord et la montée de l'Église à Saint-Colomban.

Rappelons que les travaux effectués sur ce pont patrimonial consistent principalement au renforcement de la structure, à la réparation des culées, au remplacement des éléments en acier, des appareils d'appui et de la dalle en béton, ainsi qu'à la peinture du pont.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région des Laurentides.

Le Ministère remercie les usagers de la route et les citoyens du secteur pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

