Ralph Hosker prend sa retraite de Belron Canada et Michel Savard est nommé président

MONTRÉAL, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - BelronMD Canada est fière d'annoncer que Michel Savard sera son prochain président. Ralph Hosker, le PDG de Belron Canada depuis 2009, a pris la décision de retourner au Royaume-Uni et de prendre sa retraite de Belron Canada le 1er avril 2022. Il restera cependant dans l'entreprise en tant que conseiller pour Tom Feeney, président exécutif, Belron Amérique du Nord, jusqu'au 30 juin 2022.

Il y a 20 ans, Ralph Hosker s'est joint à Belron International en tant que directeur de la chaîne d'approvisionnement mondiale et a été responsable de la chaîne d'approvisionnement de l'ensemble du groupe Belron. Puis, en 2009, il s'est installé au Canada pour assumer la direction de l'entreprise au poste de président.

Sous sa gouverne, Belron Canada a connu de nombreux changements et est devenu le leader incontesté dans son domaine. Fortement influencé par sa vision pour l'organisation, Hosker s'est engagé en faveur de la mobilisation des employés et des stratégies orientées sur le client, et il a bâti une culture axée sur les valeurs - le fondement du succès continu de Belron.

« Michel est la personne idéale pour occuper le poste de PDG de Belron Canada à ce moment charnière », a déclaré Hosker. « Il est un leader exceptionnel et apporte une profonde compréhension de l'entreprise à ce rôle. Cette nomination renforce notre confiance en lui pour soutenir la croissance de l'entreprise ».

Depuis son arrivée chez Belron Canada en 2009, Michel Savard était vice-président, Expérience client. Il a transformé l'entreprise au cours de sa carrière en créant des équipes solides et en se concentrant sur l'excellence de l'exécution. Au fil des ans, il a assumé des responsabilités additionnelles, notamment au niveau des opérations de distribution, de franchisage et de la chaîne d'approvisionnement, qui l'ont préparé à son nouveau rôle.

« Je vois et je crois au potentiel de Belron Canada et je suis convaincu que nous avons le leadership, l'expérience et les compétences nécessaires pour atteindre les objectifs de l'entreprise », a déclaré Savard. « Nos employés sont au cœur de nos décisions, et ensemble nous avons construit une culture qui illustre le travail d'équipe à son meilleur - avec des employés passionnés qui se consacrent à servir nos clients et partenaires. Je suis impatient de faire progresser notre entreprise tout en restant fidèle à notre raison d'être et à nos philosophies. C'est un honneur d'assumer ce rôle pendant cette période de transformation et d'opportunités ».

Ralph Hosker assurera la transition avec Michel Savard au cours des quatre prochains mois, jusqu'à son départ à la retraite.

À propos de Belron Canada

Belron Canada est la division canadienne de Belron international, une société qui met de l'avant un savoir-faire unique, des normes de sécurité strictes, un service personnalisé, des technologies d'avant-garde et un programme de formation complet qui en font un leader mondial incontesté en réparation et remplacement de vitres automobiles et la recalibration de caméras des systèmes avancés d'aide à la conduite (SAAC ou ADAS). Avec un réseau de plus de 325 centres de services, 30 centres de distribution/entrepôts et de plus de 1 200 employés dans les 10 provinces, Belron Canada assure à ses clients un service de proximité. Belron Canada se démarque par sa présence pancanadienne regroupant les bannières Lebeau Vitres d'autosMD, DUROMD, Speedy GlassMD, Apple Auto GlassMD et Broco Auto GlassMD.

À propos du groupe Safelite

Le groupe SafeliteMD est une organisation polyvalente de services des vitres de véhicules et gestion de réclamations, basée à Columbus, dans l'Ohio, et exploitant des installations appartenant à la société dans 50 états. L'entreprise, qui existe depuis 1947, est composée de deux activités commerciales principales : Safelite AutoGlassMD, un fournisseur de services de réparation, de remplacement de vitres de véhicules et de services de recalibration, et SafeliteMD Solutions, qui offre des services de gestion de parc véhicules et gestion de réclamations d'assurance pour les vitres de véhicules et autres sinistres. L'entreprise emploie près de 16 000 personnes à travers les États-Unis. Safelite est une filiale de BelronMD. Safelite AutoGlass est la plus grande entreprise de réparation, de remplacement de vitres de véhicules et de recalibration de caméras des systèmes avancés d'aide à la conduite (SAAC ou ADAS) sous une seule marque dans le monde.

À propos de Belron International

Actif dans 40 pays sur 5 continents par le biais d'opérations en propriété exclusive et en franchise, Belron compte environ 27 000 employés qui ont servi 14,9 millions de clients en 2020. Belron est le premier groupe mondial de réparation et de remplacement de vitres de véhicules. Nos principales marques sont Safelite AutoGlassMD, SafeliteMD Solutions, CarglassMD.

Pour plus d'informations sur Belron Canada, veuillez consulter : www.belroncanada.com

