Rallumer l'espoir - Dévoilement de la Stratégie nationale de prévention du suicide 2022-2026

MONTRÉAL, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a dévoilé aujourd'hui la Stratégie nationale de prévention du suicide 2022-2026, une initiative très attendue qui permettra au Québec d'agir en amont des situations nécessitant des soins et des services, dans une optique de prévention des idées suicidaires et des tentatives de suicide, et de promotion de la santé mentale.

Notre gouvernement est déjà en action avec le déploiement du Plan santé, présenté par le ministre Dubé le 29 mars dernier, puisque cette stratégie s'inscrit dans le volet prévention. Les travaux d'élaboration de la Stratégie ont également été menés en étroite collaboration avec l'équipe responsable du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026, S'unir pour un mieux-être collectif (PAISM).

Avec cette Stratégie, le Québec se fixe plusieurs cibles à atteindre d'ici 2026, notamment celle de diminuer le nombre de décès par suicide d'au moins 10 %. L'atteinte de cette cible pourrait faire passer le Québec sous la barre des 1 000 décès par suicide en 2026. La Stratégie vise également à :

augmenter le bien-être psychologique de la population;

diminuer le niveau de détresse psychologique de la population;

prévenir les tentatives et idées suicidaires.

La Stratégie nationale de prévention du suicide 2022-2026 pourra profiter d'un investissement de 15 millions $ par année pour se déployer. Ces sommes s'ajoutent aux 5 millions $ déjà octroyés en 2021-2022 afin de rehausser nos actions en prévention du suicide, portant ainsi le budget à 65 millions $ pour quatre ans. La Stratége comprend 4 axes, 13 mesures et 2 chantiers qui guideront, au cours des prochaines années, les actions gouvernementales nationales, régionales et territoriales, ainsi que celles des autres partenaires de la prévention du suicide.

« Même si beaucoup de chemin a été parcouru au fil des années, le suicide demeure un problème important au Québec. Notre Stratégie nationale de prévention du suicide 2022-2026 vient insuffler un vent d'espoir et réaffirmer la volonté de notre gouvernement de faire de la prévention une priorité pour les années à venir. Je suis persuadé que la synergie entre les différentes mesures de la Stratégie, mais surtout les efforts consacrés par tous les acteurs en prévention du suicide nous permettront d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et ainsi de sauver des vies. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Au Québec, en moyenne, trois personnes meurent par suicide chaque jour. Pour chaque personne décédée par suicide, on estime qu'il y en a environ 30 autres qui ont fait une tentative de suicide et 200 autres qui ont eu des idées suicidaires.

L'adoption d'une stratégie nationale globale de prévention du suicide constitue une mesure phare, qui est notamment fortement recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. La démarche d'élaboration de la Stratégie a mobilisé un grand nombre de parties prenantes de différents secteurs concernés par la prévention du suicide.

Un processus de consultation a été mené auprès de représentants de ministères et d'autres organismes gouvernementaux, d'établissements du réseau de la santé et des services sociaux, d'ordres professionnels, de groupes de recherche, d'organisations syndicales et d'organisations nationales en prévention du suicide et en santé mentale, ou ayant ces enjeux à cœur, d'usagers partenaires et de groupes des Premières Nations et des Inuit.

Rappelons qu'en octobre 2019, à l'issue du Forum Adultes et santé mentale, il avait été annoncé que le gouvernement du Québec allait se doter d'une nouvelle stratégie nationale de prévention du suicide.

Besoin d'aide?

Si vous pensez au suicide ou vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles pour vous aider, partout au Québec, 24/7.

Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553)

Texto : 1 855 957 5353

Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca

Les personnes intéressées à en savoir davantage peuvent consulter la Stratégie nationale de prévention du suicide.

