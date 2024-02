NUNAVIK, QC, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Mine Raglan a le plaisir d'inaugurer aujourd'hui sa mine Anuri, comprise dans le projet minier Sivumut, en développement depuis plus de dix ans. Cet événement marque une étape importante dans la poursuite de ses opérations minières au Nunavik et souligne son engagement continu envers les communautés locales qui l'accueillent.

La mine Anuri est l'un des plus gros investissements miniers de la dernière décennie au Québec. Il est anticipé qu'elle prolongera la durée des activités de Mine Raglan pour au moins 20 ans.

« Nous prévoyons que notre activité minière, initialement estimée à 25 ans, verra sa durée de vie significativement prolongée grâce à la mine Anuri. Il s'agit d'un succès immense pour nos 1 400 employés, nos partenaires inuits et nos partenaires d'affaires » souligne Pierre Barette, vice-président.

Plus d'une soixantaine d'employés de Mine Raglan ont participé à la recherche d'un nom pour cette mine. Le choix final, sélectionné par les membres du Comité Raglan, Anuri, signifie « vent » en Inuktitut. Il incarne à la fois le changement, la vigueur et l'évolution que représente cette nouvelle étape pour Mine Raglan et ses partenaires inuits.

Jean-François Verret, directeur - Projets, géologie et exploration, indique : « Ce projet a été un défi à tous les niveaux, notamment en raison de la pandémie, du climat arctique et de nombreux obstacles logistiques. Malgré tout, nous avons réalisé le projet Sivumut plus rapidement que prévu, sans dépassement de coûts et en mettant la sécurité de chacun au cœur de chacune des étapes. Nous y sommes parvenus grâce à une collaboration hors pair au sein de notre équipe et avec nos partenaires. »

Le projet Sivumut représente l'aboutissement d'une démarche collaborative et d'amélioration continue, enrichi par le processus participatif engagé auprès des communautés inuites dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement et le milieu social (EIES), conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) du Québec et au chapitre 23 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ).

Ces consultations ont notamment permis de bonifier l'Entente Raglan avec les Inuit de Salluit, de Kangiqsujuaq et de tout le Nunavik concernant notamment l'utilisation du territoire, l'emploi, la formation et la participation des entreprises inuites.

Signée en 1995, puis bonifiée en 2017, l'Entente Raglan continue de guider le quotidien des opérations et d'assurer le respect des engagements pris auprès des communautés inuites de Salluit et de Kangiqsujuaq ainsi que de la Société Makivvik.

Mine Raglan, active depuis 1997 dans l'exploitation de nickel de haute qualité, voit en mine Anuri une étape cruciale pour la poursuite de ses activités en partenariat avec les communautés inuites. Glencore poursuit ainsi ses efforts pour minimiser son empreinte environnementale et maximiser les retombées positives locales.

À propos de Mine Raglan

Mine Raglan fait partie du groupe Glencore, l'une des plus grandes entreprises mondiales diversifiées dans les ressources naturelles. Ses activités se déroulent à la limite du nord du Québec. Sa propriété s'étend sur près de 70 kilomètres, d'est en ouest, et se compose d'une série de gisements à forte teneur principalement en nickel et en cuivre.

Mine Raglan fut le premier projet minier au Canada à signer une entente sur les répercussions et les avantages (ERA) avec un groupe autochtone, l'Entente Raglan. Mine Raglan emploie plus de 1 400 personnes, dont 17 % proviennent des communautés inuites locales. De plus, Mine Raglan participe activement à l'économie du Nunavik et du Québec et contribue pour 457 M $ au PIB québécois, dont 175 M $ auprès de fournisseurs inuits. Se retrouvant loin de toute ville, son réseau de fournisseurs s'étend aux quatre coins du Québec avec 65 % de ses fournisseurs en biens et services situés dans la province.

À propos de Glencore

Glencore est l'une des plus grandes entreprises mondiales diversifiées dans les ressources naturelles, qui produit et commercialise plus de 60 produits de base d'origine responsable, qui font progresser la vie quotidienne. Les activités de Glencore regroupent environ 150 installations dans les secteurs miniers, métallurgiques, pétroliers et agricoles.

Avec une forte présence dans plus de 35 pays dans les régions établies et émergentes pour les ressources naturelles, les activités industrielles de Glencore sont soutenues par son réseau global de plus de 30 bureaux de commercialisation. Les clients de Glencore sont des consommateurs industriels, tels que ceux des secteurs de l'automobile, de l'acier, de la production d'électricité, du pétrole et de la transformation alimentaire. Nous fournissons également des services diversifiés comme ceux de financement et de logistique aux producteurs et aux consommateurs. Glencore emploie environ 145 000 personnes, incluant les entrepreneurs.

Glencore est fier d'être membre de Voluntary Principles on Security and Human Rights et International Council on Mining and Metals, en plus de participer activement à Extractive Industries Transparency Initiative. Notre ambition est d'être une entreprise à zéro émission totale nette d'ici 2050.

