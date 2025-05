ATLANTA et MISSISSAUGA, Ontario, 29 mai 2025 /CNW/ - Radyus Research, une entreprise américaine spécialisée dans le développement de médicaments, et Eurofins CDMO Alphora, une entreprise canadienne spécialisée dans le développement contractuel et la fabrication, ont annoncé un nouveau partenariat stratégique pour aider à accélérer les premières étapes de la mise au point de médicaments pour les entreprises de biotechnologie du monde entier.

Le partenariat repose sur un engagement commun envers l'excellence opérationnelle en recherche et développement grâce à des collaborations à long terme avec des clients. En intégrant des capacités de développement préclinique à la validation de principe clinique, Radyus et Alphora visent à créer une offre combinée de services pour aider leur clientèle à réduire les inefficacités, à éliminer les transferts et à améliorer les chances de réussite de leur programme de médicaments.

Radyus Research mettra à contribution son expertise approfondie en matière de stratégie de développement de médicaments, d'efficacité et d'essais sécuritaires sur des animaux, de planification réglementaire, d'opérations d'essais cliniques et de gestion de programmes interfonctionnels. Eurofins CDMO Alphora agira comme moteur de fabrication du partenariat, appuyé par ses solides antécédents en matière de développement de processus et de BPF pour les ingrédients pharmaceutiques actifs à petites molécules, les produits biologiques et les produits pharmaceutiques.

« Nous sommes ravis de lancer ce partenariat et d'exploiter cette valeur pour nos clients », a déclaré Marta New, cheffe de la direction de Radyus Research. « Il reflète notre conviction commune selon laquelle la collaboration à long terme, par opposition à l'engagement transactionnel, est la clé du développement efficace de médicaments. Ensemble, nous mettons à la disposition de nos clients des équipes d'exploitation de calibre mondial et connectées à l'échelle mondiale qui s'engagent à produire des résultats exceptionnels. »

Voici la déclaration d'Eurofins CDMO Alphora : « Cette alliance avec Radyus améliore notre capacité à fournir des stratégies cohérentes et une excellence en matière d'exécution dans l'ensemble du continuum de développement de produits. Ensemble, nous bâtissons un modèle très fiable qui témoigne de la nature collaborative et mondiale de l'industrie biopharmaceutique d'aujourd'hui. »

Radyus Research et Eurofins CDMO Alphora redéfinissent les premières étapes du développement de médicaments grâce à une solution de services unifiés qui est intégrée, internationale et axée sur le succès à long terme de la clientèle.

