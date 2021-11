Radios autochtones - La ministre de la Culture et des Communications accorde 170 000 $ à 17 radios autochtones locales

QUÉBEC, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce l'octroi d'une aide financière de 170 000 $ pour soutenir 17 radios autochtones locales.

Ce montant est accordé dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les radios autochtones locales, qui vise à permettre à ces radios, premier service d'information et de communication, de maintenir la production et la diffusion d'une programmation dans une des langues autochtones ou une langue comprise par leur communauté et qui reflète les besoins de cette dernière.

« C'est avec plaisir que j'annonce un soutien financier pour les radios autochtones locales et les communautés qu'elles servent. Ces radios sont un véhicule de communication très important dans les communautés autochtones, et c'est pourquoi notre gouvernement tient à les soutenir. Nos investissements participent à la vitalité des communautés et contribuent au rayonnement de ces riches cultures, tout en permettant la valorisation des langues autochtones. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Les Premières Nations et les Inuits doivent avoir un accès fiable à des sources d'information et de divertissement adaptées à leurs intérêts. Les radios communautaires sont les principaux diffuseurs de tels contenus. Cette annonce répond directement aux préoccupations que j'ai entendues sur le terrain cet été lors de ma tournée. Nous devons tous travailler ensemble à la promotion et à la valorisation des langues et des cultures autochtones. Plus que jamais, avec la pandémie, les radios ont démontré leur importance vitale dans les communautés. Le gouvernement du Québec est donc fier de contribuer au fonctionnement de 17 de ces radios locales. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

Voici les radios qui bénéficient de l'aide financière, la communauté et la région dans lesquelles elles se trouvent, ainsi que le montant octroyé à chacune.

Radio Communauté Région Montant octroyé Corporation médiatique Teuehikan Mashteuiatsh Saguenay-Lac-Saint-Jean 10 000 $ Comité de la radio communautaire Huronne-Wyandot inc. Wendake Capitale-Nationale 10 000 $ Drumbeat Radio Kebaowek Abitibi-Témiscamingue 10 000 $ CFWR Community Radio Winneway Abitibi-Témiscamingue 10 000 $ C.H.N.T. FM Timiskaming Abitibi-Témiscamingue 10 000 $ Naskapi Northern Wind Radio Kawawachikamach Côte-Nord 10 000 $ Association de communications de Waswanipi Waswanipi Nord-du-Québec 10 000 $ CKOJ-FM Oujé-Bougoumou Nord-du-Québec 10 000 $ CKUJ FM Radio Kuujjuaq Nord-du-Québec 10 000 $ Kangiqsualujjuaq Community Radio Kangiqsualujjuaq Nord-du-Québec 10 000 $ Puvirnituup Tusautinga

CKPV FM Puvirnituq Nord-du-Québec 10 000 $ Qarqalik Radio Station Kangiqsujuaq Nord-du-Québec 10 000 $ Tusarvik FM Station Salluit Nord-du-Québec 10 000 $ Gesgapegiag Community Access Program Gesgapegiag Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 10 000 $ Société d'art, de culture et d'histoire micmacs Listuguj Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 10 000 $ Radio communautaire de Manawan Manawan Lanaudière 10 000 $ Mohawk MultiMedia Kanesatake Laurentides 10 000 $

Aide au fonctionnement pour les radios autochtones locales (ministère de la Culture et des Communications)

