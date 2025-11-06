Radiologix annonce la fermeture de la clinique d'imagerie médicale de Rivière-des-Prairies le 1er mars 2026

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Radiologix annonce qu'elle mettra fin à ses activités de radiographie générale au laboratoire d'imagerie médicale (LIM) de Rivière-des-Prairies à compter du 1er mars 2026. Cette décision, difficile mais réfléchie, découle d'une analyse rigoureuse de la situation financière et opérationnelle du site.

Inaugurée en juillet 2017, la clinique de Rivière-des-Prairies avait été mise sur pied pour répondre à la pénurie de services de radiographie générale dans l'Est de Montréal et soutenir la première ligne médicale du secteur. Elle a ainsi permis à des milliers de patients d'obtenir plus rapidement un diagnostic pour des fractures, des pneumonies ou d'autres problèmes courants, sans devoir se rendre à l'hôpital.

Huit ans plus tard, l'absence d'une première ligne médicale forte dans le secteur -- notamment le faible nombre de médecins de famille --, jumelée au fait que les équipements arrivent en fin de vie utile et nécessitent des investissements importants pour leur remplacement, place la clinique dans une situation financièrement intenable dans l'état actuel du financement accordé.

« RadiologiX a toujours pris ses décisions avec transparence et sens des responsabilités. La fermeture du site de Rivière-des-Prairies n'est pas une fin, mais un signal clair qu'il faut adapter le modèle de financement aux réalités actuelles. Nous voulons contribuer à une solution durable qui assurera la pérennité de l'imagerie médicale en maintenant une offre de services forte et complémentaire aux établissements publics. » déclare Benoît Laplante, CPA, CA, directeur général de Radiologix.

Une fermeture planifiée pour éviter un bris de service pendant la saison grippale

Conscients de l'importance de préserver l'accès à l'imagerie pendant la saison grippale, une période où la demande pour des examens diagnostiques d'infections respiratoires est particulièrement élevée, les dirigeants de Radiologix ont choisi de procéder la fermeture du site au 1er mars 2026, soit après la période de pointe.

Loi 2 et sous-financement chronique du réseau

Bien que la clinique de Rivières-des Prairies ne ferme pas en anticipation des conséquences de la loi 2, sa situation illustre un problème plus large : le sous-financement structurel des laboratoires d'imagerie médicale (LIM).

Les frais techniques - les sommes versées aux radiologistes pour couvrir les dépenses d'opérations d'une clinique - n'ont pas été indexés depuis 2018, alors que les coûts d'exploitation ont bondi de 40 à 60 % en raison de la hausse des loyers, des salaires et de la maintenance des équipements.

À cela s'ajoute l'impact anticipé de la Loi 2, qui réduirait de 13,04 % le financement des services d'imagerie -- une coupe qui menace directement la survie de nombreuses cliniques comme celle de Rivière-des-Prairies. RadiologiX demande au gouvernement du Québec de revoir d'urgence le modèle de financement des LIM, afin d'assurer leur viabilité et de maintenir un accès rapide et équitable à l'imagerie médicale dans toutes les régions du Québec

À propos de Radiologix

Radiologix est un réseau de plus de 20 cliniques d'imagerie médicale réparties à travers le Québec, regroupant plus de 140 radiologistes partenaires. Ensemble, ils réalisent plus de 900 000 examens d'imagerie médicale chaque année, contribuant ainsi à l'accessibilité des soins partout au Québec. Véritable allié du réseau public de santé, Radiologix met à la disposition des établissements son expertise et celle de ses spécialistes pour les examens nécessitant une compétence radiologique de pointe.

