Radio climat : un balado où la voix des enfants se joint à celle des grands pour le climat

MONTRÉAL, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - C'est à la maison de la culture Mercier que l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a lancé aujourd'hui un tout nouveau balado, Radio climat, conçu par sept enfants âgés de 7 à 10 ans des différents quartiers de MHM. Radio climat est présenté dans le cadre de la campagne À MHM, c'est cool d'être écolo!, mise sur pied pour célébrer, comme chaque année depuis 2009, la Journée mondiale de l'enfance le 20 novembre.

Radio climat a été créé par sept jeunes chroniqueurs et chroniqueuses; Matéo, Ilyass, Marie-Claude, Blanche, Yahya, Oscar et Miranda, sélectionnés lors d'auditions en septembre dernier à la bibliothèque Langelier.

Enregistré dans les studios de la maison de la culture Maisonneuve, le balado est le fruit d'une animation et d'une réalisation de La Puce à l'oreille, une entreprise qui imagine, crée, produit et diffuse des contenus audio narratifs pour enfants et adolescents francophones, en autoproduction ou en cocréation.

« Je suis vraiment impressionné par le balado que les jeunes nous présentent! L'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est depuis longtemps reconnu par le programme Municipalité amie des enfants et je demeure fasciné par la qualité des idées qui émergent lorsqu'on donne la parole aux jeunes. Il n'y a aucun doute pour moi: il faut saisir chaque occasion de les inclure à leur vie de quartier, pour renforcer leur sentiment d'appartenance et leur montrer qu'ils peuvent faire une différence dans leur communauté », a déclaré Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

La radio des enfants de MHM

D'une durée de dix minutes, le balado Radio climat est composé de plusieurs segments : un bulletin de nouvelles sur l'environnement dans lequel on aborde l'alimentation à base d'insectes, du castor comme allié de l'environnement, de la tempête Fiona et du déchétarisme.

Des segments sont consacrés à la publicité et aux commanditaires, dont Fruitox, le robot le plus santé sur Terre, des panneaux à énergie lunaire et de la Vroumcoli.

Puis,Oscar présente une chronique intitulée Les petits gestes où il est question de quatre comportements à intégrer au quotidien pour l'environnement : emballer les cadeaux de Noël avec du tissu, planter des plantes comestibles, utiliser des coquilles d'œuf pour faire le compost et mettre les déchets dans le bon bac à la maison.

Un segment du balado consacré à une entrevue avec Valérie Chevalier

La comédienne et autrice Valérie Chevalier a accepté de participer à l'enregistrement en partageant sa vision de la protection de l'environnement et en proposant quelques trucs pour protéger la planète au quotidien. Les enfants lui posent des questions sur les gestes écologiques qu'elle pose au jour le jour et sur les plateaux de tournage et lui demandent quel est son souhait pour la planète.

Radio climat se termine par une chronique : Les bons plans en environnement de l'arrondissement. Il est question du Concours d'embellissement de MHM, des jardins de l'avenue d'Orléans et du recyclage de vêtements.

L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est accrédité, depuis 2009, au programme Municipalité amie des enfants. Rappelons que le 20 novembre est une date importante, car en 1989, 190 pays ont signé un accord pour protéger les droits des enfants dans le monde et améliorer leurs conditions de vie. Cette journée avait été choisie comme la Journée internationale des droits de l'enfant.

Lien vers le balado : https://lpalo.com/balado/radio-climat/

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Renseignements: Julie Bellemare, Agent de recherche, Division des communications, [email protected], Tél. : 514 294-6820