RADIO CANADA et l'émission LA FACTURE poursuivie par ARMOIRES PMM

MONTREAL, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La société RADIO CANADA et FRANCOIS SANCHE journaliste et animateur de l'émission ''LA FACTURE'' est poursuivie pour un montant de plus de 4 800 000,00 $ à la suite de propos diffamatoires et mensongères à l'égard d'Armoires PMM Inc. et de son unique propriétaire M. Maxime Morency, fabricant d'armoires de cuisine situé dans la province de Québec,

Une demande a été déposé à la cour Supérieur District de Montréal cause : 500-17-12254223.

Maxime Morency, Président Armoires PMM (Groupe CNW/Armoires PMM)

Le 21 septembre le journaliste de l'émission la Facture a diffusé des propos hautement diffamatoires à l'égard du propriétaire d'Armoires PMM, et ce, par le biais d'un reportage intitulé « Retour en affaires d'un délinquant » et publié un article nettement préjudiciable intitulé « Jean-Noël Lacroix dans la mire de la Régie du bâtiment du Québec » sur le site internet de Radio-Canada.

Dans ses propos, il prétend faussement que monsieur Morency agissait à titre de prête-nom au sein de son entreprise.

M. Sanche induit intentionnellement en erreur le public par la présentation d'un reportage trompeur et qui dégage une impression générale différente de la réalité́, soit celle ayant pour effet d'associer Armoires PMM aux mauvaises pratiques commerciales mises en place dans le passé par monsieur Jean-Noël Lacroix et d'associer le passé de l'un au présent de l'autre, et ce, tout en dénigrant une entreprise sans tâche.

La fausseté des allégations

Le rôle du représentant d'Armoires PMM et l'implication de monsieur Jean-Noël Lacroix à titre de sous-traitant

Depuis plus de treize (13) ans, monsieur Maxime Morency travaille dans le domaine de la fabrication d'armoires;

Le ou vers le 21 août 2018, monsieur Maxime Morency a créé l'entreprise avec son père;

À partir du 5 juillet 2019, il est titulaire d'une licence de la Régie du bâtiment du Québec lui permettant d'œuvrer dans le domaine de l'installation d'armoires;

Dès la création de l'entreprise jusqu'à ce jour, monsieur Morency est impliqué de manière active et continue non seulement dans la gestion de l'entreprise, mais également dans les activités quotidiennes de celle-ci;

Le reportage annonce, sans aucune preuve, aux auditeurs qu'ils seront victimes d'un modèle d'affaires antérieur et problématique de monsieur Jean-Noël Lacroix. Une annonce fausse qui n'a aucun facteur de rattachement à la réalité commerciale en place;

La société Radio Canada et le journaliste M. Sanche ont sciemment atteint la réputation d'Armoires PMM en associant celle-ci aux fautes commises par son sous-traitant dans le cadre de son contrat et pour lequel des mesures effectives ont été mises en place pour qu'elles ne se reproduisent plus à l'avenir;

Ainsi, le reportage est sans intérêt public véritable et n'a nullement pour but d'informer ou de guider ses auditeurs sur une telle question, car la problématique soulevée était inexistante lors de sa diffusion. Il n'est qu'un prétexte pour parler du passé trouble d'un sous-traitant agissant comme directeur des ventes sans dissocier l'agir passé de l'agir actuel;

Le reportage n'indique jamais qu'Armoires PMM n'a commis aucune faute ou infraction dans la réalisation de sa mission commerciale;

Les défendeurs ont délibérément commis une faute en diffusant et en publiant des déclaration diffamatoires, fausses et/ou faussement suggestive, violant ainsi les standards d'intégrité et de rigueur imposés par les normes journalistiques professionnelles.

