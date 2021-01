OAKLAND, Calif., CHARLOTTE, N.C. et BOSTON, 12 janvier 2021 /CNW/ - Radian Generation LLC (Radian) a annoncé aujourd'hui avoir obtenu, au cours de la dernière semaine de 2020, un investissement de la part de 424 Capital (424). Cet investissement fait de 424 Capital le propriétaire majoritaire de Radian Generation LLC, tandis que la division des États-Unis de SP Energy One LLC, une filiale de Plus Renewable Technologies (Plus), demeure un actionnaire minoritaire important. Cet investissement dans l'entreprise Radian viendra soutenir la croissance continue de ses services de gestion des actifs dans le secteur de l'énergie renouvelable ainsi que de son logiciel RadianLENSMC et lui fournira des capitaux pour qu'elle puisse croître davantage.

Radian fournit des solutions et des logiciels de gestion des actifs adaptés à l'industrie de l'énergie renouvelable. Les services de Radian soutiennent actuellement plus de 18 GW d'installations solaires et éoliennes, dont la taille des projets va de 30 kW à plus de 600 MWp. Les services complets de Radian comprennent la comptabilité, la gestion des contrats, la conformité en matière de réglementation (y compris à la NERC) et l'ingénierie du rendement. Le logiciel SaaS (logiciel en tant que service) RadianLENSMC offre des plateformes infonuagiques de pointe et des processus opérationnels ciblés pour permettre aux gestionnaires d'actifs de surveiller et de gérer les opérations, les contrats, les finances et les services de terrain relatifs à leurs projets et à leurs portefeuilles.

« Au cours des huit dernières années, nous avons mis au point une solide plateforme qui nous permet d'offrir des services et des logiciels de gestion des actifs de premier ordre, et nous sommes ravis à l'idée de travailler au sein de cette nouvelle structure de propriété en collaboration avec 424 et Plus, a déclaré Joe Kastner, PDG et fondateur de Radian. Ce partenariat offre un terreau fertile pour que nous puissions renforcer notre offre actuelle tout en élargissant notre gamme de produits et notre présence géographique. »

« Chez 424, nous sommes très heureux de pouvoir nous associer à Plus pour développer les services et la plateforme logicielle de Radian. Radian est un chef de file reconnu dans l'offre de services et de logiciels tiers au secteur de l'énergie propre en Amérique du Nord, et nous avons hâte de travailler avec Joe et toute son équipe afin que l'entreprise poursuive sa croissance, a déclaré Walter Beinecke, associé chez 424 Capital. Le partenariat entre Plus, 424 et Radian permettra à Radian d'atteindre plus rapidement son objectif de créer la meilleure plateforme mondiale pour la gestion des actifs dans le domaine de l'énergie renouvelable. »

« Plus estime que grâce à l'expertise et au soutien financier de 424, Radian pourra non seulement consolider sa position en Amérique du Nord, mais également élargir son offre de services à de nouveaux secteurs et marchés. Plus et 424 ont l'ambition de faire de Radian un chef de file incontestable du marché en cette période de changement et de croissance sans précédent, a déclaré Paul Cheng, PDG de Plus Renewable Technologies. Nous sommes tout à fait convaincus que ce nouveau partenariat avec 424 permettra d'ouvrir de nouveaux horizons pour l'entreprise et de créer des occasions en or pour tous ceux qui travaillent avec elle, aujourd'hui et demain. »

À propos de Radian Generation :

Radian Generation, un fournisseur de services et de logiciels de gestion d'actifs solaires (RadianLENSMC), adopte une approche globale et possède dans ce secteur une solide expérience ainsi qu'une expertise industrielle et technologique. Fondée en 2013 par une équipe de spécialistes de l'industrie des énergies renouvelables, Radian s'efforce d'optimiser le rendement des actifs pour ses clients, c'est-à-dire les fonds d'infrastructure, l'équité fiscale, les prêteurs, les services publics nationaux, les développeurs, les producteurs indépendants et les fournisseurs d'exploitation et de maintenance, en offrant une gamme complète de services et notre plateforme SaaS, RadianLENSMC. Cette offre complète de gestion des actifs, rendue possible grâce aux pratiques exemplaires de l'entreprise dans le secteur de l'énergie renouvelable, couvre tous les besoins des maîtres d'ouvrage, à savoir le respect des contrats, la gestion financière, l'exploitation, la surveillance et la réglementation. Radian fournit des services et des logiciels pour les installations solaires et éoliennes aux États-Unis, au Canada, en Australie et dans les Caraïbes, ce qui représente plus de 18 GW. Notre mission est de créer un environnement et une plateforme utiles et inclusifs pour offrir aux propriétaires de centrales d'énergie renouvelable les meilleures solutions technologiques de leur catégorie, en mettant l'accent sur le rendement optimal des centrales et du portefeuille. www.radiangen.com

À propos de 424 Capital :

424 Capital est un investisseur en capital-risque et en capital-investissement basé à Boston et qui fait des investissements aux États-Unis et à l'étranger. L'entreprise concentre principalement ses investissements dans les secteurs des soins de santé ainsi que de l'énergie renouvelable et s'est engagée à soutenir les entreprises qui ont un impact positif sur l'environnement ou la société. 424 croit fermement au rôle accru que les énergies renouvelables doivent jouer dans l'offre mondiale d'énergie et considère que maintenant est l'un des moments les plus opportuns pour investir du temps et des capitaux dans ce secteur. www.424capital.com

À propos de Plus Renewable Technologies :

Plus Renewable Technologies, Limited est dirigée par une équipe de gestion chevronnée possédant une expertise dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie renouvelable, de la mobilisation de capitaux, des fusions et des acquisitions, de l'investissement et de la gestion des actifs. L'entreprise possède des actifs d'exploitation renouvelables en Chine, à Taïwan et aux États-Unis. Elle continue à évaluer et à mettre sur pied de nouveaux projets aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie et dans certains marchés asiatiques, dont les Philippines, la Malaisie, le Vietnam, le Myanmar, Taïwan, la Corée du Sud et le Sri Lanka. www.plusretech.com

SOURCE Radian Generation

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pour obtenir plus de renseignements sur Radian Generation, veuillez communiquer avec Camden Udwin à l'adresse [email protected], http://www.radiangen.com

Liens connexes

http://www.radiangen.com