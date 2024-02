Rad Source Technologies dévoile le RS 420 Q+, qui comble l'écart de capacité dans la décontamination du cannabis

BUFORD, Géorgie, 14 février 2024 /CNW/ - Rad Source Technologies, un pionnier de l'irradiation qui est utilisée dans le domaine des sciences de la vie avec plus de 300 unités installées dans le monde, annonce le système de décontamination du cannabis RS 420 Q+, une solution stratégique qui comble l'écart de capacité entre ses deux systèmes les plus populaires. Doté de la puissance de la plateforme QUASTAR 2 de prochaine génération, le RS 420 Q+ permet aux cultivateurs de décontaminer efficacement jusqu'à 25 livres de cannabis par cycle, parfaitement positionné entre le RS 420 Q et le RS 420 XL de qualité industrielle.

« Le RS 420 Q+ comble une lacune critique dans le paysage de la décontamination du cannabis, offrant aux cultivateurs de taille moyenne l'extensibilité et l'efficacité dont ils ont besoin. Grâce à sa puissance accrue, à ses temps de cycle rapides et à l'engagement inébranlable de Rad Source envers la qualité des fleurs et la sécurité publique, le RS 420 Q+ établit une nouvelle norme pour livrer du cannabis sécuritaire et de grande qualité à la planète, a déclaré George Terry, vice-président directeur de Rad Source Technologies. Le RS 420 Q+ marque un bond en avant monumental dans la technologie de décontamination du cannabis. »

Capacité idéale pour un flux de travail optimisé :

Le RS 420 Q+ répond aux besoins précis d'un éventail diversifié de producteurs en matière de capacité. Sa capacité de 25 livres par cycle comble parfaitement le vide entre le RS 420 Q (5 à 7 livres) et le RS 420 XL (35 à 50 livres). Ce débit permet aux petits producteurs de prendre de l'expansion efficacement, tout en offrant aux grands producteurs une souplesse supplémentaire dans leurs chaînes de transformation.

QUASTAR 2 favorise une meilleure décontamination :

Le RS 420 Q+ exploite la puissance de la toute nouvelle plateforme QUASTAR 2, avec une augmentation de 35 % de l'intensité Photonic StormTM par rapport au QUASTAR. Cela se traduit par une amélioration de l'efficacité de l'inactivation microbienne, assurant une décontamination approfondie et une meilleure uniformité des doses dans un plus grand nombre de cultivars et de densités de cannabis.

Avec le système RS 420 Q+ et la plateforme QUASTAR 2, Rad Source Technologies réaffirme sa position de chef de file mondial de l'industrie du cannabis en matière de décontamination par rayons X sur place. Cette source d'énergie QUASTAR 2 permettra aux cultivateurs de toutes tailles de fournir du cannabis immaculé, sûr et de haute qualité, exactement comme le veut la nature.

À propos de Rad Source Technologies

Rad Source est le chef de file mondial dans le développement de solutions d'irradiateur biologique pour les sciences de la vie. Notre mission est de développer des solutions de radiographie biologique qui changent la vie et permettent à nos clients de faire progresser le monde grâce à la recherche et à l'innovation en sciences de la vie. Que nos clients fassent de la recherche sur le cancer ou les cellules, résolvent les problèmes les plus difficiles de la vie ou préviennent la propagation des maladies infectieuses, nous sommes là pour les soutenir. Notre réseau mondial d'employés et de partenaires offre une combinaison inégalée des solutions de sciences de la vie basées sur les rayons X les plus innovantes au monde et une offre de services et d'assistance internationale hautement qualifiée et réactive.

