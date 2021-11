Rachel, le e-commerce québécois féminin, lançait il y a quelques semaines Horizon, son nouveau programme solidaire pour (re)donner le pouvoir d'agir et de prendre action aux femmes dans le besoin. L'entreprise profitera de la période du Vendredi Fou pour remettre une partie de ses ventes à cette cause qui lui tient particulièrement à coeur.

MONTRÉAL, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Rachel a annoncé aujourd'hui qu'elle reversera 1% des ventes réalisées le 26 novembre (Vendredi Noir) à son programme Horizon lancé au début de l'automne. Par le programme Horizon, la marque souhaite contribuer à l'amélioration du mieux-être des femmes dans le besoin et leurs conditions de vie en soutenant des organismes de bienfaisance qui en font leur mission première.

« À travers le programme Horizon, nous réitérons notre engagement envers la cause des femmes en mettant en place des actions concrètes, qui, on l'espère, pourront faire une différence », confie Mélanie Heyberger, co-fondatrice de Rachel. «Le programme grandira au fil des mois et nous sommes impatients de partager nos actions avec notre communauté. Nous savons qu'ensemble, nous pouvons faire la différence. »

De plus, Rachel profitera du Mardi je donne, pour poursuivre ses efforts envers son programme Horizon. À travers à une campagne virale sur les réseaux sociaux, Rachel invitera sa communauté à partager massivement une oeuvre illustrant le regard d'une femme vers des jours meilleurs, de l'artiste montréalaise Laetitia Chapuis. À chaque partage sur son compte Instagram et Facebook, la marque fera un don de 0,50 $ au programme. La campagne sera soutenue par des influenceuses locales et internationales.

Rachel est une marque mode montréalaise qui fusionne des pratiques durables et un design réfléchi pour permettre aux femmes de se sentir belle et bien, simplement, en faisant des choix plus conscients et réfléchis pour leur garde-robe. Fondée en 2014 par Carolyne Parent et Mélanie Heyberger, Rachel a été créée comme une solution à leur propre dilemme en matière de garde-robe avec une offre de collants uniques. Depuis, leur collection s'est élargie à plusieurs incontournables de la mode féminine, tout en respectant leur engagement en matière de durabilité et de transparence. Rachel est disponible en ligne au www.fromrachel.com .

