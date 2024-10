Rablab, agence de marketing numérique spécialisée dans les moteurs de recherche, acquiert Turko Marketing

MONTRÉAL, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Cette fusion, qui s'est déroulée de manière fluide, repose sur des valeurs communes, telles que la transparence et l'attention portée au bien-être de la clientèle et des employé•es.

Turko Marketing, dont le modèle de travail est similaire à celui de Rablab, apporte une expertise précieuse en PPC et SEO, ainsi que neuf ans de réalisations dans divers projets. Grâce à cette acquisition, Rablab pourra enrichir son offre en Search Engine Marketing tout en continuant à servir la majorité des client•es de Turko. Les deux agences partagent l'objectif de former leur clientèle pour l'aider à comprendre leurs services et à naviguer efficacement dans le paysage numérique. Cette approche pédagogique souligne leur engagement envers l'amélioration continue et la réussite de leurs client•es.

«Nous sommes extrêmement fiers de cette acquisition,» déclare Jean-Philippe, cofondateur de Rablab. «Ce partenariat nous permettra de mieux servir nos client•es et de continuer à croître ensemble.» Certain•es employé•es de Turko Marketing continueront à jouer un rôle clé au sein de Rablab, permettant ainsi de maintenir la qualité et l'innovation qui caractérisent les deux entreprises.

«Le 21 octobre marque une journée spéciale pour moi. Il y a 9 ans, j'ai quitté mon emploi pour lancer Turko Marketing, une aventure incroyable qui prend un nouveau tournant aujourd'hui. Je suis ravi d'annoncer la fusion de Turko avec Rablab, une agence de renommée, pour continuer d'offrir un service exceptionnel à nos client•es. Je tiens à remercier mes collègues, ma famille, mes amis et nos pigistes pour leur soutien tout au long de cette aventure. Merci également à nos client•es pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Pour la suite, je me tourne vers de nouveaux projets en dehors du web. La marque Turko évoluera en "Turko Studios," dédiée à la production multimédia et à la musique. Plus de détails à venir en 2025. Pour l'instant, une petite pause s'impose pour profiter de ma famille et ce nouveau chapitre. À bientôt ! » Remi Turcotte, fondateur de Turko Marketing.

