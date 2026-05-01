NORTH RIDGEVILLE, Ohio, le 1er mai 2026 /CNW/ - R.W. Beckett Corporation a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Wayne Combustion Systems, renforçant ainsi son engagement à long terme envers l'industrie de la combustion.

Wayne Combustion Systems est une marque réputée qui bénéficie d'une forte présence sur le marché et entretient des relations de longue date avec ses clients. R.W. Beckett considère Wayne comme un membre stratégique important de son portefeuille de produits de combustion et adoptera les mêmes principes qui guident Beckett en tant qu'entreprise familiale depuis des générations.

« Wayne est une entreprise que nous connaissons bien et que nous respectons profondément », a déclaré Kevin Beckett, président du CA et PDG de R.W. Beckett Corporation. « Sa réputation a été acquise grâce à l'excellence en ingénierie, à la connaissance des applications et à un grand sens des responsabilités envers les clients. Nous nous engageons à protéger ce qui a été construit, à soutenir les clients qui en dépendent et à investir avec discipline et soin à long terme. »

« La combustion est une infrastructure fondamentale », a ajouté M. Beckett. « Les clients dépendent de la fiabilité, de la cohérence et de l'expertise sur les longs cycles de vie des produits. Ces attentes correspondent étroitement à la façon dont nous exerçons nos activités et dont nous envisageons la gérance des entreprises que nous intégrons à notre famille d'entreprises. »

À propos de R.W. Beckett : R.W. Beckett Corporation est une entreprise familiale privée de troisième génération qui compte plus de 85 ans d'expérience dans l'industrie de la combustion. Beckett a bâti un héritage durable fondé sur ses valeurs fondamentales d'intégrité, d'excellence et de respect profond pour l'individu, au service des équipementiers et des revendeurs du monde entier en mettant l'accent sur la sécurité, le rendement et la valeur à long terme.

À propos de Wayne Combustion Systems : Wayne Combustion Systems conçoit et fabrique des brûleurs à mazout et à gaz pour les applications commerciales, alimentaires et autres procédés, offrant aux clients des solutions axées sur les applications et une longue expérience dans l'industrie de la combustion.

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SOURCE R.W. Beckett Corporation