R+T Asia s'attend à établir de nouveaux records de participation

La foire commerciale interentreprises R+T Asia, qui aura lieu du 24 au 26 février 2020 au nouveau Centre international d'exposition de Shanghai, rassemblera encore une fois les représentants de médias et des professionnels de l'industrie. Chaque année, cet événement est un moment marquant pour tous les vendeurs et fabricants de couvre-fenêtres, de stores et protections solaires, de systèmes de protection solaire extérieurs, de volets roulants, de portes et portails industriels, de systèmes pour garage et stationnement, de portes automatiques et de produits connexes.

L'organisateur de la 16e édition de la foire affirme que les confirmations de présence des exposants et les préinscriptions des visiteurs affluent déjà. Parmi les centaines d'exposants qui y seront, on trouve des sociétés chinoises de renom telles que Yuma, Wistar, Dooya, Ruixiang, Bofu, Wintom, A-OK et Novo, mais aussi des entreprises internationales d'envergure, notamment Vertilux, Dongwon Industry, Winplus, Kirayteks Tekstil, Ateja Tritunggal, Recasens, Tachikawa et bien d'autres provenant des quatre coins du globe.

La foire présente plusieurs caractéristiques attrayantes, dont des initiatives de réseautage, qui relient les participants par le biais d'un service de jumelage avant la foire, un programme pour les acheteurs invités, des visites guidées ainsi que la présence de représentants de médias de l'industrie et d'associations commerciales mondiales.

Plus d'une vingtaine d'événements éducatifs et de réseautage attireront des designers d'intérieur, des architectes, des ingénieurs en recherche et développement, des promoteurs immobiliers, des distributeurs, des agents commerciaux, des détaillants et des négociants internationaux. À l'occasion du principal événement éducatif de la foire, l'International Window and Door Summit (sommet international des portes et fenêtres), on présentera les dernières tendances, la technologie 5G ainsi que des solutions mondiales pour les maisons, les stationnements, les bâtiments et les systèmes de contrôle d'accès intelligents.

Les expositions spéciales de la foire proposeront des plateformes interactives pour le lancement des plus grandes marques mondiales ainsi que de produits et matériaux innovants.

Afin d'offrir de nouvelles occasions d'affaires aux visiteurs, la foire partenaire Home Decoration Asia 2020 (HD+ Asia) mettra l'accent sur la décoration sobre, le mobilier d'extérieur et le mode de vie du futur, en mettant l'accent sur les systèmes intégrés qui relient les applications pour maisons intelligentes. Des entreprises technologiques de premier plan telles que Haier Smart Home, Konke Technology, Ruyi Wu Homedeco, Hengqun Trading, Pekkotex Import & Export, XPower - Xiangyu Technology, Fantem Technologies, Raysgem et bien d'autres y seront mises à l'avant-plan.

La préinscription est recommandée. Les visiteurs préinscrits bénéficieront de plusieurs avantages dans le cadre du R+T Asia 2020. La préinscription peut se faire sur le site en.rtasia.net. À voir également : https://youtu.be/KCbxBFjVrwI.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1055384/R_T_Asia.jpg

SOURCE R+T Asia

