Le portefeuille FTTH de R&M comprend notamment la plateformePRIME ODF, le répartiteur ODF-SCM, lesystème Raceway de R&M, le manchon cloche SYNO, le manchon ZOONA, la famille Polaris-box et les réseaux préconnectorisés.

PRIME ODF est une plateforme de câblage haute densité pour les répartiteurs optiques (ODF). Un répartiteur optique entièrement équipé de modules PRIME peut recevoir jusqu'à 5 376 fibres optiques, une nouvelle référence sur le marché de la FTTH. Les baies PRIME ODF s'installent principalement dans les armoires de rue, les caves, les répartiteurs principaux, les centres de commutation et les sites POP (point de présence).

ODF-SCM : le répartiteur optique (ODF) combiné au système SCM (Single Circuit Management) permet aux opérateurs de réseaux d'équiper leurs centraux de commutation de nouvelle génération. Ce système modulaire comprend des cassettes SCM et des inserts ODF pour le brassage, la séparation et le multiplexage CWDM.

Le système Raceway de R&M facilite l'acheminement et la pose d'un nombre toujours plus élevé de câbles à fibre optique. Ses canaux de câble prennent en charge les fibres optiques au point d'entrée du bâtiment et les acheminent en toute sécurité jusqu'aux salles de répartition et aux zones opérationnelles. Réalisés en plastique PC/ABS, un matériau écologique ignifuge et exempt d'halogène, les canaux résistent aux chocs et à la lumière. Ils s'assemblent sans outils grâce aux raccords encliquetables, ce qui rend l'installation rapide et peu onéreuse.

Conçu pour les câbles optiques simples ou les câbles rubans enroulables, le manchon cloche SYNO se décline en trois variantes : 288F, 576F et 1 152F. La conception modulaire de l'entrée de câbles facilite l'enfilage. Le manchon SYNO est synonyme de gain de temps, car l'étanchéité est assurée non plus à l'aide de tubes rétractables, mais au moyen d'une technologie à gel. Les coussinets à gel intégrés dans les kits d'entrée de câble s'ouvrent et se remplacent facilement. Ils sont refermables et offrent une stabilité à long terme.

Le manchon ZOONA est le dernier-né du portefeuille de produits R&M destinés aux installations extérieures. Cette nouvelle génération de répartiteurs optiques compacts permet aux fournisseurs de réseau d'accélérer le déploiement des services haut débit. Peu encombrant, le manchon ZOONA est également synonyme de réduction significative des coûts. Il convient tant pour l'installation souterraine traditionnelle dans les puits de service que pour les applications en surface.

Les coffrets de la gamme Polaris-box offrent une grande souplesse en matière de terminaisons optiques à l'intérieur ou à l'extérieur. Ils permettent d'amener les solutions FTTX de R&M jusqu'au client final. La gamme Polaris-box convient aux applications les plus diverses, des maisons individuelles aux complexes immobiliers. Modulaires et configurables sur mesure, les coffrets Polaris prennent en charge les modules de brassage, d'épissures et de séparateurs.