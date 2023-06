QuoteMachine rejoint la plateforme de développement Intuit pour offrir ses solutions de vente avancées aux propriétaires d'entreprises en Amérique du Nord

MONTRÉAL, le 13 juin 2023 /CNW/ - QuoteMachine, une entreprise montréalaise proposant un logiciel de vente pour commerçants, a annoncé aujourd'hui le lancement de son application sur la plateforme de développement Intuit, où des millions d'utilisateurs de QuickBooks en ligne trouvent des applications pour leurs besoins.

L'intégration permet aux utilisateurs de QuickBooks de créer facilement des soumissions, des commandes et des factures interactives, mais aussi de réserver l'inventaire. QuoteMachine aide à réduire le temps et les efforts nécessaires pour créer des documents fiables et professionnels, tout en offrant une expérience aux vendeurs et à leurs clients.

QuoteMachine a récemment remporté le prix de "l'Obsession client" lors de sa participation à l'accélérateur "Intuit Prosperity" par Intuit, qui est la plateforme technologique mondiale à l'origine de TurboTax, Credit Karma, QuickBooks et Mailchimp. Ce prix démontre l'engagement de QuoteMachine pour ses clients, et met en évidence son approche unique pour optimiser les processus de vente nécessitant une touche humaine.

"Nous sommes ravis de faire partie de la plateforme QuickBooks en ligne, une plateforme en laquelle des millions de PME ont confiance", a déclaré Jean-Denis Rocheteau, PDG de QuoteMachine." Avec QuoteMachine, nous aidons les PME à améliorer leur expérience client et à accroître leur chiffre d'affaires. Notre système est conçu pour une prise en main facile et immédiate ainsi qu'une collaboration fluide."

La plate-forme de développement Intuit permet aux développeurs d'intégrer QuickBooks, le partenaire de confiance des petites entreprises, dont la mission est d'aider les clients à simplifier les complexités financières de leur entreprise et à prospérer. La plateforme d'applications offre un accès inégalé aux petites entreprises, ouvrant QuoteMachine à une large audience de clients potentiels.

QuoteMachine est disponible sur QuickBooks en ligne et peut être téléchargée à partir de ce lien: https://quickbooks.intuit.com/app/apps/appdetails/quotemachine/en-us/

À propos de QuoteMachine

QuoteMachine est un leader des logiciels de vente. Sa solution permet aux commerçants d'offrir des expériences de vente personnalisées au travers de soumissions, commandes et factures interactives. Quelle que soit la complexité des produits, des services ou du processus de vente d'un commerçant, QuoteMachine permet aux vendeurs d'offrir une meilleure expérience client et d'augmenter la conversion en magasin et en ligne, dans les environnements B2C et B2B.

Vous trouvez QuoteMachine sur :

Quotemachine.com

Linkedin

Facebook

YouTube

SOURCE QuoteMachine

Renseignements: Pour plus d'informations : Samara Zia, Marketing de Produit, QuoteMachine, [email protected]