Quincus se joint aux puissances technologiques de la province de l'Ontario avec une nouvelle équipe de recherche et de développement composée majoritairement de femmes.

TORONTO, 20 avril 2022 /CNW/ - Quincus a annoncé aujourd'hui la poursuite de son expansion mondiale en ouvrant un nouveau bureau de recherche et de développement à Toronto, en Ontario (Canada). Quincus est la principale plateforme de logiciel-service du secteur de la chaîne d'approvisionnement et travaille avec la plus grande entreprise de livraison au monde. Cette expansion est la première présence de l'entreprise au Canada. Elle sera principalement axée sur l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et l'apprentissage par renforcement. La recherche menée par ce bureau contribuera non seulement à la technologie en matière de logistique et de chaîne d'approvisionnement, mais elle sera également appliquée à de nombreuses industries qui dépendent de la prise de décisions relatives à la position stratégique, notamment les véhicules autonomes, la robotique et les jeux vidéo.

Quincus s'est imposée comme un chef de file mondial grâce à sa technologie de chaîne d'approvisionnement axée sur l'intelligence artificielle. L'entreprise emboîte le pas à Twitter, à Meta et à d'autres leaders du domaine des technologies qui ont contribué au boom technologique tranquille de Toronto. « Le bureau de Toronto sera notre centre de recherche technique. Les idées seront créées et consolidées ici, a déclaré Katherina-Olivia Lacey, cheffe des produits et cofondatrice de Quincus. Nous savons que le travail issu de ce bureau conduira à des innovations pour l'industrie de la logistique et au-delà. »

Christophe Pennetier, directeur de la recherche à Quincus, mettra en place et supervisera le bureau de Toronto. Il dirigera une équipe diversifiée et composée majoritairement de femmes grâce à son expertise de plus de 20 ans en gestion internationale et en technologie de l'intelligence artificielle. Auparavant, M. Pennetier a travaillé au Jet Propulsion Laboratory de la NASA et à l'Organisation mondiale de la santé, en plus de fonder plusieurs entreprises. Il est titulaire d'une maîtrise en finances de l'Université Sorbonne, d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Stanford et d'un doctorat en technologie et gestion des opérations de l'Insead. Il enseigne l'innovation depuis 14 ans et poursuivra ses activités de mentorat à Toronto.

À propos de Quincus

Fondée en 2014, Quincus est une plateforme de logiciel-service du secteur de la chaîne d'approvisionnement interentreprises dont le siège social est situé à Singapour. Nous réglons les problèmes actuels de la chaîne d'approvisionnement mondiale grâce à une technologie révolutionnaire. Grâce à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique, nous avons numérisé et optimisé le processus logistique tout en offrant aux clients une transparence totale au sein de leur chaîne d'approvisionnement.

Quincus a été fondée par deux entrepreneurs visionnaires qui possèdent plus d'une décennie d'expérience dans le domaine de la technologie. Katherina-Olivia Lacey, cheffe des produits, dirige une révolution technologique dans ce secteur tout en donnant du pouvoir aux femmes dans l'industrie de la chaîne d'approvisionnement. Jonathan E. Savoir, directeur général, a figuré au palmarès 30 under 30 de Forbes pour la région de l'Asie en 2020. Il siège également au conseil d'administration de plusieurs entreprises émergentes.

