L'entreprise spécialisée en outillage et matériaux de gypse de la Rive-Sud souhaite souligner leur force et leur unicité dans le marché avec un nouveau nom et une nouvelle image de marque.

LONGUEUIL, QC, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Toute l'équipe d'Unigypse (anciennement Quincaillerie Ste-Hélène) souhaite commencer l'année 2022 en force en dévoilant leur nouvelle image de marque. Elle souhaite ainsi mettre en lumière l'expertise de l'équipe, son savoir-faire et son savoir-être qui accompagnent sa clientèle depuis une trentaine d'années. L'engagement d'Unigypse envers sa clientèle et ses partenaires reste la même : offrir un service client hors pair en proposant un vaste choix de produits spécialisés pour les experts en système intérieur.

Martin Dupré, vice-président copropriétaire d'Unigypse, indique d'ailleurs que : « Bien que nous changions de nom, nous avons la même équipe de gestion, les mêmes propriétaires, mais avec un nouveau virage 2.0. Unigypse est LE détaillant pour les spécialistes en système intérieur au Québec ».

Dans les prochains jours, le changement d'image de marque se fera autant en boutique, au 1400 Boulevard La Fayette à Longueuil, qu'en ligne. Il est également possible de magasiner en ligne dès maintenant chez Unigypse au www.unigypse.com .

À propos d'Unigypse

Depuis 1985, Quincaillerie Ste-Hélène se démarque en étant le plus gros dépositaire d'outillages spécialisés en gypse au Québec. En mai 2016, Le groupe Laferté en fait l'acquisition dans le but de faire de la Quincaillerie Ste-Hélène un joueur très important dans le domaine du système intérieur. Voulant souligner l'union de l'équipe, du savoir-être et du savoir-faire, Quincaillerie Ste-Hélène devient Unigypse en 2022. À travers toutes ses années, une chose demeure : notre force se retrouve dans l'expérience et le savoir-faire de notre équipe. Pour plus d'informations, visitez unigypse.com .

Renseignements: Martin Dupré, Vice-président et copropriétaire, Unigypse, [email protected], (450) 674-0923