EDMONTON, Alberta, 18 juin 2021 /CNW/ - Faisant un pas vers une énergie renouvelable fiable dans la province grâce à un financement du gouvernement de l'Alberta, Quidnet Energy et Emissions Reduction Alberta (ERA) ont lancé un ambitieux projet visant à mettre au point une ressource de stockage géologique d'énergie de plusieurs gigawatts à très faible coût faisant appel à la technologie modulaire de stockage hydroélectrique par pompage de Quidnet. Ce projet mise sur le talent extraordinaire des Albertains, qui continueront de bâtir des carrières durables dans le secteur de l'énergie.

Ce projet en Alberta est un élément clé de la mission de Quidnet, qui consiste à accélérer la décarbonisation grâce au développement et au déploiement de ressources de stockage géologique d'une ampleur similaire dans les principaux marchés de gros de l'électricité en Amérique du Nord. Le projet, qui a reçu un financement de 5 millions de dollars d'ERA, se déroulera à l'emplacement d'essai géologique de Quidnet, à Brooks, en Alberta.

La technologie de stockage géomécanique par pompage de Quidnet emmagasine l'énergie sous forme d'eau comprimée entre les couches de schiste, et permet le stockage de l'énergie excédentaire pendant de longues périodes lors de projets d'énergie renouvelable, dans le but de libérer cette énergie pour répondre aux besoins en électricité du réseau. La technologie de Quidnet assure l'équilibre du réseau et optimise l'utilisation de l'infrastructure de transport d'énergie pour distribuer l'énergie renouvelable aux centres de charge afin de décarboniser le réseau.

« L'Alberta saisit l'occasion d'investir dans des projets d'énergie renouvelable fiables qui continueront de promouvoir des carrières durables dans le secteur de l'énergie. Les solutions de stockage d'énergie, comme celle développée par Quidnet Energy, stockent l'énergie renouvelable excédentaire dans des formations géologiques et la distribuent lorsque la demande du réseau électrique augmente. Grâce aux investissements supplémentaires du secteur privé dans les solutions d'énergie propre, les Albertains peuvent continuer de bâtir des carrières dans cette industrie dynamique qui contribue à la croissance et à la diversification de notre économie provinciale. »

Jason Nixon, ministre de l'Environnement et des Parcs, gouvernement de l'Alberta

« Les sources d'énergie renouvelables, notamment les projets solaires, fonctionnent mieux lorsque l'énergie produite peut être stockée jusqu'à ce que le réseau en ait besoin. La technologie de stockage modulaire par pompage de Quidnet Energy offre un stockage d'énergie de longue durée qui permet une utilisation fiable et efficace des ressources renouvelables. Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires visionnaires comme Emission Reductions Alberta pour démontrer comment la technologie de Quidnet permet à l'énergie solaire et à d'autres ressources renouvelables de fournir de l'électricité sans émission à l'Alberta, et au réseau électrique nord-américain. »

Joe Zhou, PDG de Quidnet Energy

« La technologie de Quidnet s'appuie sur l'innovation et l'expertise technique de l'industrie pétrolière et gazière de l'Alberta afin de relever un défi clé en matière d'énergie renouvelable, soit le besoin de stocker de l'énergie de façon fiable et à long terme. Ce projet est un autre exemple des mesures prises par l'Alberta pour élaborer les solutions dont le monde a besoin pour atteindre ses objectifs en matière de réduction des émissions. »

Steve MacDonald, PDG d'ERA.

Ce projet de stockage d'énergie novateur de Quidnet Energy et les autres investissements de l'Alberta dans les technologies qui réduisent les émissions de carbone font de la province un chef de file international et un modèle à suivre en matière de transition énergétique. »

Mike Biddle, directeur général d'Evok Innovations et membre du conseil d'administration de Quidnet

Quidnet réalise actuellement des projets de stockage d'énergie au Texas, en Ohio et dans l'État de New York pour démontrer la rentabilité de la technologie de stockage géomécanique par pompage, son déploiement variable en fonction du terrain et ses capacités modulaires de longue durée. Favorisant des coûts d'installation par kilowatt estimés à moins de 50 % du coût des batteries et du stockage par pompage traditionnel, les systèmes Quidnet Energy peuvent être configurés pour des applications offrant une durée de stockage de 10 heures ou plus. La conception modulaire permet d'adapter le système selon les besoins de projets particuliers et de l'installer sur différents types de terrains.

Comme la technologie de Quidnet repose sur la technologie et les processus souterrains, elle tire profit du talent extraordinaire des travailleurs du secteur pétrolier et gazier de l'Alberta, qui continueront de favoriser des carrières durables dans le secteur de l'énergie.

« La technologie de stockage géomécanique par pompage de Quidnet est une nouvelle forme de stockage d'énergie hydroélectrique. Elle utilise des technologies de forage de puits et de construction éprouvées pour pomper l'eau sous pression dans des formations géologiques souterraines afin de stocker l'énergie. Lorsque l'énergie emmagasinée doit être utilisée, l'eau est libérée pour alimenter le réseau électrique au moyen de turbines hydroélectriques », a expliqué M. Zhou.

Une fois le projet réalisé avec succès, Quidnet travaillera à déployer des installations de stockage géomécanique par pompage dans l'ensemble du réseau électrique de l'Alberta, notamment à proximité d'installations solaires et éoliennes.

À PROPOS D'EMISSIONS REDUCTION ALBERTA (ERA) :

Depuis plus de 10 ans, ERA investit les revenus provenant de la tarification du carbone payée par les grands émetteurs finaux afin d'accélérer le développement et l'adoption de solutions novatrices en matière de technologies propres. Depuis sa création en 2009, ERA a investi 646 millions de dollars dans 204 projets d'une valeur de 4,5 milliards de dollars qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), créer des industries concurrentielles et générer de nouvelles occasions d'affaires en Alberta. Ces projets devraient permettre une réduction cumulative de 37,7 millions de tonnes de CO2 d'ici 2030. Veuillez consulter le site https://eralberta.ca .

À PROPOS DE QUIDNET ENERGY

Établie à Houston, au Texas, et possédant des bureaux à San Francisco et à Saratoga Springs, Quidnet a développé une technologie de stockage géomécanique par pompage brevetée qui utilise l'énergie renouvelable excédentaire pour stocker l'eau dans le sol sous pression. Lorsque l'énergie renouvelable ne suffit pas, cette eau sous pression active les turbines hydroélectriques, permettant ainsi de produire de l'électricité pour soutenir le réseau à une fraction du coût des batteries Li-ion, et pendant une période beaucoup plus longue. La technologie de Quidnet est une adaptation du « stockage par pompage » par gravité, qui date de plusieurs siècles, mais qui n'exige pas un accès à d'énormes terrains ni à des terrains surélevés. Veuillez consulter le site www.quidnetenergy.com .

SOURCE Quidnet Energy