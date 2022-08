Le partenariat stratégique ouvre de nouveaux marchés pour Quick Heal et RevBits afin d'offrir une protection supérieure à une clientèle élargie

MINEOLA, New York, 15 août 2022 /CNW/ - Quick Heal Technologies, un chef de file dans le domaine de la cybersécurité, a collaboré avec RevBits pour répondre au besoin de protection avancée d'une infrastructure locale d'organisations gouvernementales. Ce partenariat aidera Quick Heal à améliorer son portefeuille de produits Seqrite tout en permettant à RevBits d'étendre sa présence sur le marché indien. L'association vise également à aider les organisations gouvernementales qui préfèrent exploiter leurs systèmes critiques sur place plutôt que dans le nuage, afin de s'assurer qu'ils fonctionnent de façon sécuritaire et transparente sans crainte de cyberattaques.

M. Sanjay Katkar, MD et chef des technologies adjoint, Quick Heal Technologies Ltd, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à un fournisseur de solutions de cybersécurité de premier plan comme RevBits, bien connu pour sa méthode unique de détection en trois phases qui peut même protéger les entreprises contre les attaques les plus sophistiquées. Il complète également notre gamme existante de solutions de sécurité Seqrite et nous aidera à renforcer davantage notre portefeuille de produits Seqrite afin d'offrir les meilleures solutions de cybersécurité à nos clients. Chez Quick Heal, nous nous efforçons d'innover en harmonie avec l'évolution constante du paysage des menaces et de concevoir des solutions qui correspondent exactement à cet objectif. Nous continuerons de collaborer avec un plus grand nombre d'intervenants de ce genre afin d'améliorer nos produits et services et de consolider notre présence de chef de file sur le marché aujourd'hui, demain et dans le futur. »

David Schiffer, chef de la direction de RevBits, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d'être choisis par une entreprise de la taille et de la réputation de Quick Heal. Cette entreprise est un important fournisseur de systèmes de paquets évolués (EPS) en Inde avec 80 % de la part de marché, et ses solutions sont disponibles dans plus de 40 pays grâce à des bureaux internationaux et des milliers de partenaires de canaux. La combinaison de la technologie RevBits et de la réputation et de la couverture du marché de Quick Heal Technologies s'avérera certainement une combinaison gagnante. Les projections conservatrices indiquent des revenus supplémentaires pour RevBits de plus de 10 millions de dollars mesurés sur la base des revenus annuels récurrents au cours des trois prochaines années, avec un fort potentiel d'augmentation ».

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une entreprise de cybersécurité qui consacre ses efforts à offrir à ses clients une protection et un service de qualité supérieure. RevBits offre une protection contre les cybermenaces les plus sophistiquées auxquelles sont confrontées les entreprises en proposant de multiples outils de sécurité avancés qui peuvent être administrés au moyen d'une plateforme de sécurité unifiée. RevBits a son siège à Mineola dans l'État de New York et des bureaux à Princeton au New Jersey, à Boston au Massachusetts, à Londres en Angleterre et à Anvers en Belgique. Pour en savoir plus sur RevBits, consultez www.revbits.com/aboutrevbits .

À propos de Quick Heal Technologies Ltd.

Quick Heal Technologies Ltd. (anciennement connue sous le nom de Quick Heal Technologies Pvt. Ltd.) est une entreprise de premier plan œuvrant dans le domaine des solutions de sécurité informatique. Chaque produit Quick Heal est conçu pour simplifier la gestion de la sécurité informatique sur tous les appareils et sur plusieurs plateformes. Ils sont adaptés aux besoins des consommateurs, des petites entreprises, des établissements gouvernementaux et des entreprises. En 26 ans, la recherche et le développement de l'entreprise se sont concentrés sur les solutions de sécurité pour les ordinateurs et les réseaux. Le portefeuille actuel de solutions de sécurité en nuage et de solutions avancées basées sur l'apprentissage automatique met fin aux menaces, aux attaques et au trafic malveillant avant qu'ils ne se produisent. Cela réduit considérablement l'utilisation des ressources du système. Les solutions de sécurité sont élaborées localement en Inde. Quick Heal Antivirus Solutions, Quick Heal Scan Engine et toute la gamme de produits Quick Heal sont des produits exclusifs de Quick Heal Technologies Ltd.

