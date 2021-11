Question pour un pharmacien devient Question pour un pro, la première intelligence artificielle d'orientation des patients créée au Canada

Déjà employé par plus de 100 000 patients chaque mois, ce nouveau service permet d'apparier chaque patient avec le bon professionnel en analysant en temps réel la demande de consultation formulée par celui-ci grâce au traitement naturel du langage, une forme d'intelligence artificielle (IA). Cet algorithme a été entraîné par apprentissage machine supervisé avec l'ensemble des demandes de consultation reçues via le service depuis 2015.

Il permet maintenant de prédire vers quel(s) professionnel(s) orienter chaque patient en fonction des mots employés dans leur demande de consultation, pourvu que celle-ci soit rédigée dans l'une des 10 langues les plus fréquemment rencontrées au Québec.

450 trajectoires de soins en première ligne

L'algorithme de Question pour un pro permet l'orientation vers 19 types d'expertise professionnelle (voir figure 1 ci-jointe). C'est ainsi que plus de 450 équipes de soins constituées d'une ou de plusieurs de ces expertises et œuvrant en première ligne du réseau de la santé et des services sociaux du Québec (RSSS) l'utilisent déjà pour leurs besoins d'appariement et de réorientation de patients.

Alors qu'on apprenait au cours des derniers mois que l'algorithme permettait à 96% des patients d'obtenir des soins de santé satisfaisants ou très satisfaisants (Guénette, Turcotte et al., 2021), le service vise maintenant à appuyer les cliniques médicales, les services Info-Santé et Info-Social (8-1-1), le projet Aire Ouverte et un maximum de fournisseurs de services de première ligne dans l'orientation en temps réel des patients grâce à l'IA.

Citations

« Nous avons éperdument besoin de nos médecins et de nos infirmières en ce moment au Québec. Or, plusieurs d'entre eux jouent quotidiennement un rôle d'orienteur avec leurs patients, les redirigeant vers un autre professionnel après une consultation qui aurait pu être évitée. On estime qu'orienter différemment les Québécoises et les Québécois en mobilisant l'intelligence artificielle pourrait réduire dès maintenant d'environ 30% le recours à l'expertise médicale et infirmière, permettant à ces deux professionnels de premier plan de se concentrer sur les patients nécessitant vraiment leur attention. »

Alexandre Chagnon , responsable du programme en santé numérique de l'Université Laval et fondateur de Question pour un pro

« Avant d'utiliser le service en ligne, je ne savais pas du tout à qui m'adresser au sujet de mes troubles de l'humeur. En décrivant brièvement ma situation, j'ai été orienté vers une psychologue de ma région qui a su me venir en aide. »

Femme de 47 ans, orientée en moins de 8h vers une psychologue de la Mauricie à l'été 2021

