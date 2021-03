Quesada devient la première chaîne de restaurants à mettre fin aux emballages indésirables pour ses burritos et s'engage à détourner 20 000 lb de papier d'aluminium des sites d'enfouissement du Québec d'ici 2025

Alors que Quesada verse déjà 1 % des ventes de ses délicieux burritos Beyond Meat MD au profit de la Fondation David Suzuki dans le cadre de son engagement envers le mouvement 1% for the Planet (1 % pour la planète) , la chaîne bonifie ses dons jusqu'au 30 avril en étendant son offre de bienfaisance à tous les articles de son menu à base végétale tels que son très populaire burrito aux légumes rôtis. L'initiative fait partie du menu de la gentillesse de Quesada offert dans tous ses établissements au Québec, soit dans les régions de Montréal, Sherbrooke, Laval, Longueuil, Chicoutimi, Dollard-des-Ormeaux, Québec, Terrebonne, Pointe-Claire et Saint-Hubert.

Partout, les burritos sont traditionnellement enveloppés avec du papier d'aluminium. Néanmoins, le papier d'aluminium met près de 400 ans à se décomposer. Par ailleurs, la production d'une tonne de cette matière consomme environ 170 millions de BTU - ou approximativement 1 400 gallons d'essence - et produit environ 12 tonnes de gaz à effet de serre.

« Il y a encore plus de raisons d'aimer nos délicieux burritos frais et débordants de saveur maintenant que vous pouvez faire un geste pour l'environnement chaque fois que vous les commandez enveloppés de papier biodégradable dans l'un de nos restaurants du Québec », se réjouit Valérie Dubuc, propriétaire franchisée à Laval.

Fondée en 1990, la Fondation David Suzuki est un organisme sans but lucratif pancanadien et bilingue. Son siège social est à Vancouver et elle compte des bureaux à Montréal et à Toronto. La Fondation s'appuie sur des recherches avérées. Elle mise sur la sensibilisation et l'analyse de politiques d'intérêt public pour mener son action en faveur de la conservation et de la protection de l'environnement afin d'aider à dessiner un avenir pour Quesada et le Canada.

« Les Canadiens ont la protection de l'environnement à cœur, mais les recherches montrent que nous sommes la nation dans le monde qui gaspille le plus par habitant », rappelle Siobhan Aspinall, directrice du développement et des partenariats stratégiques à la Fondation David Suzuki. « La bonne nouvelle est que lorsque les entreprises adoptent des façons de faire plus durables, le consommateur est amené à réfléchir sur la manière dont ses choix affectent la planète. »

Quesada a été reconnue par le Globe & Mail comme l'une des 400 entreprises au Canada en plus forte croissance en 2020. Cette chaîne de restaurants primée offre un menu fraîchement fait maison et d'inspiration mexicaine proposant des salsas, des sauces, des burritos, des tacos et des salades qui mettent l'eau à la bouche, le tout préparé avec des saveurs et des épices authentiques.

Fondée par Steve Gill et son frère Greg, en 2004, Quesada a été l'une des premières chaînes de restaurants au Canada à lancer la mode du burrito dans le cadre d'une expérience alimentaire complète, plus fraîche et plus saine. La chaîne, toujours en croissance, compte plus de 140 restaurants Quesada en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Saskatchewan.

La Fondation David Suzuki ( davidsuzuki.org ) est un chef de file parmi les organismes sans but lucratif canadiens en matière d'environnement qui collabore avec les Canadiens, y compris les gouvernements et les entreprises, afin de préserver l'environnement et trouver des solutions pour la création d'un Canada durable fondé sur la recherche avérée, l'engagement public et l'établissement de politiques. La Fondation œuvre en anglais et en français et compte des bureaux à Vancouver, à Toronto et à Montréal.

Beyond Meat, Inc. (NASDAQ : BYND) est l'une des entreprises alimentaires qui connaissent la croissance la plus rapide aux États-Unis. Elle propose une gamme révolutionnaire de protéines à base végétale faites d'ingrédients simples exempts d'OGM, d'ingrédients issus de la bio-ingénierie, de couleurs et d'arômes artificiels, d'hormones, d'antibiotiques ou de cholestérol. Fondée en 2009, Beyond Meat offre des produits conçus pour avoir le même goût et la même texture que la viande de source animale, toute en étant meilleurs pour les gens et la planète. L'engagement de la marque Beyond Meat, Eat What You LoveMC (mangez ce que vous aimez), reflète la conviction profonde qu'il existe une meilleure façon d'alimenter notre avenir et que les choix positifs que nous faisons tous, quelle que soit leur importance, peuvent avoir des conséquences énormes sur notre santé personnelle et celle de notre planète. En passant de la viande d'origine animale aux protéines à base végétale, nous pouvons exercer une influence positive sur quatre enjeux planétaires croissants : la santé humaine, les changements climatiques, la pression sur les ressources naturelles et le bien-être animal. En date du 31 décembre 2020, Beyond Meat avait distribué des produits à environ 122 000 points de vente au détail et services alimentaires dans plus de 80 pays. Visitez le www.BeyondMeat.com et suivez les comptes @BeyondMeat, #BeyondBurger et #GoBeyond sur Facebook, Instagram et Twitter ainsi que @BeyondMeatOfficial sur TikTok.

1% for the Planet est un collectif international qui existe pour assurer l'épanouissement de notre planète et des générations futures. Nous inspirons les entreprises et les individus à soutenir des organismes sans but lucratif environnementaux en devenant membres et en prenant des mesures tous les jours. Nous facilitons la bienfaisance environnementale et son efficacité par l'entremise de partenariats de conseil, de récits convaincants et de certifications de tierces parties.

L'organisme a été lancé en 2002 par Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia, et par Craig Mathews, fondateur de Blue Ribbon Flies, et nos membres ont versé à ce jour plus de 280 millions de dollars en don à nos partenaires sans but lucratif approuvés. Aujourd'hui, le réseau mondial de 1% for the Planet est constitué de milliers d'entreprises, d'individus et d'organismes environnementaux sans but lucratif œuvrant vers un avenir meilleur pour tous.

Achetez pour la planète en recherchant leur logo et informez-vous davantage sur le site onepercentfortheplanet.fr.

