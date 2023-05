Quelques mythes tenaces sur la pelouse

SAINT-HYACINTHE, QC, le 23 mai 2023 /CNW/ - Bien que la pelouse soit un végétal très résilient et adapté aux milieux urbains, elle demande un minimum d'entretien pour demeurer en santé et continuer à jouer son rôle environnemental. Afin d'entretenir votre pelouse durable selon les meilleures pratiques, Québec Vert souhaite vous rappeler ces quelques conseils.

Les bienfaits environnementaux de la pelouse, tels que sa capacité à filtrer l'air et à en abaisser la température ainsi qu'à absorber l'eau de pluie, déploieront leur plein potentiel avec un entretien durable. Or, il existe plusieurs mythes reliés à l'entretien de la pelouse et des espaces verts. Pour bien démarrer la saison estivale 2023, il est essentiel de revisiter ces mythes.

1. La pelouse a besoin d'être arrosée chaque semaine : Faux !

Sous nos conditions climatiques, une pelouse durable bien établie aura rarement besoin d'être irriguée. Selon les années et les régions de la province, entre 65 à 100 % des besoins en eau d'une pelouse durable sont comblés par les précipitations naturelles.

Une des façons faciles de limiter les besoins en eau de la pelouse est de rehausser la hauteur de tonte. En effet, la pelouse est plus résistante à la sécheresse lorsqu'elle est maintenue plus longue, soit à 8 centimètres. Un petit ajustement qui fera une différence importante sur la santé et la couleur de votre pelouse. Et nul besoin de tondre la pelouse chaque semaine. Il faut s'adapter à son rythme de croissance qui fluctue selon les périodes de l'année et les conditions climatiques.

2. La pelouse est jaune, je dois l'arroser : Faux !

Contrairement aux croyances populaires, le jaunissement du gazon ne signifie pas qu'il meurt. C'est simplement un signe qu'il entre en période de dormance, un mécanisme de protection qui permet à la plante de survivre pendant la période où les conditions ne sont pas propices à sa croissance, tel qu'en période de canicule. La pelouse peut alors survivre de 4 à 6 semaines en dormance sans être arrosée et elle reprendra sa croissance et reverdira naturellement lorsque les conditions climatiques redeviendront normales.

3. La pelouse a besoin de beaucoup d'engrais pour être en santé : Faux !

Comme tous les végétaux, la pelouse a besoin de se nourrir. Lorsque la pelouse est implantée sur un sol de bonne qualité, de 12 à 15 cm d'épaisseur et riche en matière organique, ses besoins en éléments minéraux peuvent être souvent comblés. Malheureusement, en milieu urbain, la qualité des sols est souvent inadéquate pour le développement optimal des végétaux. C'est pourquoi il peut s'avérer nécessaire d'avoir à fertiliser la pelouse, par l'ajout de compost ou d'engrais, en visant à combler les manques. Il faut toutefois s'assurer de le faire au bon moment, c'est-à-dire lorsqu'elle est en croissance active, au printemps et au début de l'automne.

« Bien entretenir sa pelouse, c'est débloquer son plein potentiel aux niveaux environnemental et social. Avec une pelouse durable et de bonnes pratiques d'implantation et d'entretien, vos interventions seront grandement minimisées et vous aurez une pelouse en santé. »

Citation de Madame Luce Daigneault, M.Sc., Agr.

Pour plus d'information, consultez pelousedurable.quebecvert.com.

Québec Vert est une fédération composée de 12 associations d'entreprises et de professionnels œuvrant en horticulture ornementale, nourricière et environnementale. Porte-parole de la communauté du végétal et du paysage, sa mission est de représenter et de promouvoir le secteur de l'horticulture ornementale, nourricière et environnementale et en favoriser la croissance dans une perspective de développement durable.

SOURCE Québec Vert

Renseignements: Nathalie Deschênes, Directrice générale adjointe, Québec Vert, Courriel : [email protected], Cellulaire : 450 230-3293